Осимхен выхватил телефон из рук болельщика в ночном клубе

Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен выхватил телефон из рук болельщика и оттолкнул его. Об этом сообщил фанат, снимавший игрока в ночном клубе. Видео он опубликовал в социальной сети.
Ранее спортивный директор итальянской команды Джованни Манна сообщил, что форвард попросил об уходе из клуба.
Тогда с какого х... он своей чёрной *опой средь толпы тёрся ?!
P.S. Шёл бы танцевать в зоопарк... возле клеток с приматами..., - у тех точно гаджетов нет.
Тогда с какого х... он своей чёрной *опой средь толпы тёрся ?!
P.S. Шёл бы танцевать в зоопарк... возле клеток с приматами..., - у тех точно гаджетов нет.
Короче- Хвичка это!!! На Маура бросался?! Ну вот- теперь на болельщиков...
🤭🤭🤭🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Короче- Хвичка это!!! На Маура бросался?! Ну вот- теперь на болельщиков...
🤭🤭🤭🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Видимо не устаёт от нагрузок на играх и тренировках.
А потом Осимхен играет откровенно спустя рукава.
Неужели его не накажут за нарушение режима?
Видимо не устаёт от нагрузок на играх и тренировках.
А потом Осимхен играет откровенно спустя рукава.
Неужели его не накажут за нарушение режима?