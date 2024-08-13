Осимхен выхватил телефон из рук болельщика в ночном клубе

1723540615

вчера, 12:16

Нападающий «Наполи» выхватил телефон из рук болельщика и оттолкнул его. Об этом сообщил фанат, снимавший игрока в ночном клубе. Видео он опубликовал в социальной сети.

Ранее спортивный директор итальянской команды Джованни Манна сообщил, что форвард попросил об уходе из клуба.