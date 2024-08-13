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Осимхен выхватил телефон из рук болельщика в ночном клубе

вчера, 12:16

Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен выхватил телефон из рук болельщика и оттолкнул его. Об этом сообщил фанат, снимавший игрока в ночном клубе. Видео он опубликовал в социальной сети.

Ранее спортивный директор итальянской команды Джованни Манна сообщил, что форвард попросил об уходе из клуба.

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Все комментарии
Baggio R.
Baggio R.
вчера в 18:18
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ ответ пират Елизаветы (раскрыть)
    вчера в 16:56
    В личное пространство лезут ?
    Тогда с какого х... он своей чёрной *опой средь толпы тёрся ?!

    P.S. Шёл бы танцевать в зоопарк... возле клеток с приматами..., - у тех точно гаджетов нет.
    ballak144
    ballak144
    вчера в 16:20
    В Неаполе болельщики разные могут быть)
    УЕСКА
    УЕСКА
    вчера в 15:32
    Осимхен хочет уйти из Наполи, а его не продают, решил сходить в клуб развеяться, а тут назойливые болельщики его снимают, вот нервы и сдают. Лучше руководству с ним расстаться, толку от него не будет, мотивацию играть за Наполи он уже потерял. Так совсем на футбол забьет.
    Capral
    Capral ответ Romeo 777 (раскрыть)
    вчера в 14:01
    Нет конечно.
    Capral
    Capral
    вчера в 14:00, ред.
    Это Хвичка был, отвечаю!!! На Осю совсем не похож. Это, как, с якобы клоунами Глушенкова- ничего не разобрать, но обвинение уже вынесли.

    Короче- Хвичка это!!! На Маура бросался?! Ну вот- теперь на болельщиков...
    🤭🤭🤭🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
    Romeo 777
    Romeo 777
    вчера в 13:06
    Это разве он?
    НE Эго Ист
    НE Эго Ист
    вчера в 12:58
    У Авейру научился.. А-ха-ха-ха.. 🤣
    пират Елизаветы
    пират Елизаветы
    вчера в 12:43
    Некоторые болельщики совес границы перешли. Не каждому нравятся когда влезут в его личное пространство
    Alex_67
    Alex_67
    вчера в 12:23
    Ну и что же он делал в ночном клубе.
    Видимо не устаёт от нагрузок на играх и тренировках.
    А потом Осимхен играет откровенно спустя рукава.
    Неужели его не накажут за нарушение режима?
    Гость
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