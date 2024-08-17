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Месси потребовал 50 тысяч евро у активистов, которые вторглись на его виллу

вчера, 12:29

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси требует у экоактивистов, которые вторглись на его виллу на Ибице, 50 тысяч евро.

Напомним, в начале августа группа неизвестных пробралась в один из домов футболиста и облила его краской.

При этом особняк аргентинца был построен незаконно.

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Все комментарии
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 01:52
Не верю! Сначала картину давай!)
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Naherger (раскрыть)
сегодня в 01:43, ред.
))) Причём тут Россия и твоя рубаха?
Ты новость то вабче читал, не ?
Месси, при его то деньгах, нахрена такой головняк с Законом на ровном месте ?!
амурец
амурец ответ HeavenCanWait (раскрыть)
сегодня в 00:52, ред.
А при чем тут Аль Наср? Вы вообще видите о чем читаете?
HeavenCanWait
HeavenCanWait ответ амурец (раскрыть)
вчера в 22:04
чё как тебе Аль Наср? молчишь чёто
Naherger
Naherger
вчера в 20:11
Если незаконно,то так ему и надо.
Тоже мне,пуп земли
Naherger
Naherger ответ Regista_321 (раскрыть)
вчера в 20:10
Забавно,что в посте про Месси кто-то обязательно вспоминает Роналду
Naherger
Naherger ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 20:08
В голове не укладывается,что такое не только в России может быть?
Обычно говорят,что своя рубаха ближе к телу...
А вы зачем чужую напялили???
Baggio R.
Baggio R.
вчера в 19:35
По логике капрала на его частную собственность могут вторгаться и наносить вред безнаказанно, иначе это жадность. Мда...
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 19:29
Мир, Дружба, жвачка!!!
амурец
амурец
вчера в 15:47
Ну это скорее всего это были люди которые на самом деле оказались кто разбирается в, футболе, и показали какая Месси в действительности звезда
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 15:41
Правильно! Ибо нечего портить чужое имущество, пусть это будет им уроком.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 15:38
Походу у этого парня на всё есть прейскурант....
Интересно бы прочитать весь...
Capral
Capral
вчера в 14:20
Макс.

Ценю твой юмор.))) Жаль, что он- неактуален)))
FreshMeat
FreshMeat
вчера в 13:58
"За деньги можете делать со мной что хотите" (С) месси
Capral
Capral
вчера в 13:32, ред.
Каким надо быть дураком, чтобы вестись на всё это?! А это, из той же оперы: "Немец сказал- немец сделал"))) Тот кто не живет в Европе, никогда этого и не поймет, ведь для многих, Европа- это запредельный РАЙ!!! Пару дней назад, я двое суток сидел без горячей воды- в жару, не помыться, не подмыться. Звоню в кооператив, жалуюсь, а мне в ответ: "ждите двое суток". Вот такая, она, Европа...

Позор и стыд на всю Европу, и всё- за нашу простоту. Мы столько лет лизали ж....у, а оказалось, что не ту!!!
Alex_67
Alex_67
вчера в 13:22
Сейчас экоактивисты попрут толпами.
Им совершенно плевать с кем воевать.
Зря Месси собрался что-то с них взыскать.
Теперь его будут рассматривать под микроскопом.
НE Эго Ист
НE Эго Ист
вчера в 13:20
Не думаю, что Месси занимается этим лично.. Но всё это стоит дороже.. Здесь за моральный ущерб можно лям выставить.. Глупые экоактивисты.. Как и нелюбители Месси.. Хе.. 🤭
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 13:02, ред.
Незаконно выделили землю..., подтасовав хренову кучу лицензий, согласительных документов и т.д и т.п.
Незаконно согласовали генеральный план строительства с администрацией острова Ибица
Незаконно завезли стройматериалы, технику, рабочий персонал
Незаконно подвели все инженерные коммуникации
Незаконно строили и ... построили.
Незаконно сдали особняк в эксплуатацию.
Незаконно заселились.
Незаконно платились налоги за недвижимость..., равно как и ВЗИМАЛИСЬ!

И всё это в ЕВРОПЕ !!!

)))))) Мда...
Это каким же дураком надо быть, чтоб вестись на это ??!!
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
вчера в 13:00
Дело не в деньгах в данном случае а в наказании гопников,будут бегать по судам и подписка о не выезде,пока суды не закончатся.Месси правильно поступил.Незаконное для Месси станет законным.
cua3rf7pay6y
cua3rf7pay6y
вчера в 12:53
Гном совсем совесть потерял
Regista_321
Regista_321
вчера в 12:41
Зато португал с нетрадиционной ориентацией не разочарует, тот всегда потребует в 10 раз больше.
Capral
Capral
вчера в 12:37
Вот она- сущность этого человечка. Особняк пистона был построен незаконно? Кто бы сомневался. Скоро выяснится, что и самолетам, он запретил летать над его домом, хотя это итак давно известно. Но всё-таки, пистон продешевил, 50тыс?! Ну, не похоже это на гномика, с его патологической жадностью и скупостью, такие копейки требовать... Он меня разочаровывает, не ожидал.
shlomo
shlomo
вчера в 12:34
И кто же разрешил строить незаконно?
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 12:34
Это которые призывали есть людей?)))
Не думаю, что от них чего-либо добьёшься))
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