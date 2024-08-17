Месси потребовал 50 тысяч евро у активистов, которые вторглись на его виллу

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вчера, 12:29

Нападающий «Интер Майами» требует у экоактивистов, которые вторглись на его виллу на Ибице, 50 тысяч евро.

Напомним, в начале августа группа неизвестных пробралась в один из домов футболиста и облила его краской.

При этом особняк аргентинца был построен незаконно.