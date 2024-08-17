Месси потребовал 50 тысяч евро у активистов, которые вторглись на его виллу

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси требует у экоактивистов, которые вторглись на его виллу на Ибице, 50 тысяч евро.
Напомним, в начале августа группа неизвестных пробралась в один из домов футболиста и облила его краской.
При этом особняк аргентинца был построен незаконно.
Незаконно согласовали генеральный план строительства с администрацией острова Ибица
Незаконно завезли стройматериалы, технику, рабочий персонал
Незаконно подвели все инженерные коммуникации
Незаконно строили и ... построили.
Незаконно сдали особняк в эксплуатацию.
Незаконно заселились.
Незаконно платились налоги за недвижимость..., равно как и ВЗИМАЛИСЬ!
И всё это в ЕВРОПЕ !!!
)))))) Мда...
Это каким же дураком надо быть, чтоб вестись на это ??!!
Незаконно согласовали генеральный план строительства с администрацией острова Ибица
Незаконно завезли стройматериалы, технику, рабочий персонал
Незаконно подвели все инженерные коммуникации
Незаконно строили и ... построили.
Незаконно сдали особняк в эксплуатацию.
Незаконно заселились.
Незаконно платились налоги за недвижимость..., равно как и ВЗИМАЛИСЬ!
И всё это в ЕВРОПЕ !!!
)))))) Мда...
Это каким же дураком надо быть, чтоб вестись на это ??!!