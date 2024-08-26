Вингер «Ювентуса» Федерико Кьеза не перейдёт в «Барселону».
Каталонский клуб хотел подписать футболиста, но не может завершить сделку из-за финансового фейр-плей.
Для трансфера «сине-гранатовым» нужно было разгрузить зарплатную ведомость.
Вингер «Ювентуса» Федерико Кьеза не перейдёт в «Барселону».
Каталонский клуб хотел подписать футболиста, но не может завершить сделку из-за финансового фейр-плей.
Для трансфера «сине-гранатовым» нужно было разгрузить зарплатную ведомость.
Точнее в их полное отсутствие.
Тут и ФФП, и долги перед Месси...
Точнее в их полное отсутствие.
Тут и ФФП, и долги перед Месси...