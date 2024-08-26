Кьеза не перейдёт в «Барселону»

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вчера, 18:37

Вингер «Ювентуса» не перейдёт в «Барселону».

Каталонский клуб хотел подписать футболиста, но не может завершить сделку из-за финансового фейр-плей.

Для трансфера «сине-гранатовым» нужно было разгрузить зарплатную ведомость.