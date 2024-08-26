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Кьеза не перейдёт в «Барселону»

вчера, 18:37

Вингер «Ювентуса» Федерико Кьеза не перейдёт в «Барселону».

Каталонский клуб хотел подписать футболиста, но не может завершить сделку из-за финансового фейр-плей.

Для трансфера «сине-гранатовым» нужно было разгрузить зарплатную ведомость.

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Все комментарии
Alex_67
Alex_67
вчера в 20:20
Всё упирается в деньги...
Точнее в их полное отсутствие.
Тут и ФФП, и долги перед Месси...
Barcelona
Barcelona
вчера в 20:16
Отличное известия.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 20:08
Отголоски эпохи Бартоломеу...
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 19:53
Лапорта новый голый король в мире футбола...
e7b65u5h9v28
e7b65u5h9v28
вчера в 19:49
Барселону хоть так тормозят.
TheBoLt
TheBoLt
вчера в 19:19
фейр-плей он такой! Барсе распродажа нужна, а не скупка
ProKop92
ProKop92
вчера в 18:39
Да и не нужен он им. Не моё мнение
STVA 1
STVA 1
вчера в 18:37
Да и не нужен он там!Мое мнение
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