Неймар не смог вернуться в «Барселону» из-за Флика

Нападающий «Аль-Хиляля» Неймар не вернулся в «Барселону» из-за её главного тренера.
Ханс-Дитер Флик выступил против подписания бразильского вингера.
Неймар играл за каталонский клуб с 2013 по 2017 год.
Нападающий «Аль-Хиляля» Неймар не вернулся в «Барселону» из-за её главного тренера.
Ханс-Дитер Флик выступил против подписания бразильского вингера.
Неймар играл за каталонский клуб с 2013 по 2017 год.
Для покупки и содержания Неймара нужны огромные деньги. Так что, если Флик заблокировал эту сделку, значит он сохранил финансы Барселоны.
Для покупки и содержания Неймара нужны огромные деньги. Так что, если Флик заблокировал эту сделку, значит он сохранил финансы Барселоны.