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Неймар не смог вернуться в «Барселону» из-за Флика

вчера, 17:45

Нападающий «Аль-Хиляля» Неймар не вернулся в «Барселону» из-за её главного тренера.

Ханс-Дитер Флик выступил против подписания бразильского вингера.

Неймар играл за каталонский клуб с 2013 по 2017 год.

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Все комментарии
ABir
ABir
сегодня в 01:10
Туда многие уходят на приличном уровне, возвращаются обратно не многие, на прежнем уровне еще меньше.
_AgamagA_
_AgamagA_
вчера в 23:54
Неймар на постоянной основе хотел жить в Барселоне и делать вид, что играет за клуб, а сам бы гулял по ночным клубам Каталонии.
Кого он обманывает? Неймар после ухода из ПСЖ окончательно перестал быть футболистом.
Ему теперь в блогеры надо, как сделал Роналду.
Хитрый Лис
Хитрый Лис
вчера в 23:29
У Неймара уже нет искры. Сейчас он пытается выжать всё, что может. Аль-Хиляль последний клуб, который платит ему много денег. Дальше только на Родину доигрывать или сразу завершить карьеру.
alexgurzan
alexgurzan ответ Igo0rek (раскрыть)
вчера в 21:43
Добрый вечер.
Либо срок действия истёк, либо за нарушения правил.
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 21:34
За что у меня вип забрали?
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 21:30
Он и в 25 то не очень то феерил...а уж в 33....
AleS
AleS
вчера в 20:42
Флик серьезный дядька, немец. Зачем ему этот додик?
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
вчера в 20:09
Флик не прав,хоть Неймар гопник,он бы заиграл в Барсе по другому,Шишани 95 подтвердить,так как он мой земляк,даже если боеет за худший клуб мира Реал.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 19:50
В Саудитии уже своим трудом и потом выиграл все что только возможно, хотел чисто для души погонять мячик в Барсе, но не пустили))
ᅠᅠ
ᅠᅠ
вчера в 19:48
Логично, Флик всё-таки тренер по футболу, а не покеру.
a83z84rt4j7k
a83z84rt4j7k
вчера в 19:47
Хорошо что ему хватило ума отказать стареющему павлину
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 19:15
Тренер прав. Неймар пусть играет в саудовской лигк
НE Эго Ист
НE Эго Ист
вчера в 18:58
Он и Хилялю не нужен .. Скоро он это подтвердит.. Хе..
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 18:20
Естественное положение вещей. Тренер строит свою команду, в которую бразилец - индивидуалист, по всей видимости, не вписывается. С другой стороны, Неймар до настоящего времени залечивает тяжёлую травму, перспективы его выхода на поле не ясны, и почему в таком случае Флик должен приглашать его в команду ?
3kcc35yk89z6
3kcc35yk89z6
вчера в 18:04
Просто Флику не нужны фрики
Alex_67
Alex_67
вчера в 17:59
Что за слухи и кто их распространяет?
Для покупки и содержания Неймара нужны огромные деньги. Так что, если Флик заблокировал эту сделку, значит он сохранил финансы Барселоны.
9rapzqpkkc4a
9rapzqpkkc4a
вчера в 17:50
Тренер оказался здравомыслящим и не стал создавать проблемы команде.
STVA 1
STVA 1
вчера в 17:47
Молодец Флик! Не нужен неваляшка Барсе
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