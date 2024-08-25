Анчелотти сообщил, что Лунин останется в «Реале»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти сообщил, что голкипер Андрей Лунин останется в команде.
Лунин останется в «Реале», он не уйдёт из команды.
Ранее сообщалось, что футболист может продолжить карьеру в Англии.
Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти сообщил, что голкипер Андрей Лунин останется в команде.
Лунин останется в «Реале», он не уйдёт из команды.
Ранее сообщалось, что футболист может продолжить карьеру в Англии.
Тем более он в состоянии конфликта с главным тренером сборной Бельгии. Этот конфликт может негативно сказаться на игре в клубе. Так что Реал подстраховался, ведь Лунин сильный игрок. Если что, безболезненно заменит обиженного бельгийца.
Тем более он в состоянии конфликта с главным тренером сборной Бельгии. Этот конфликт может негативно сказаться на игре в клубе. Так что Реал подстраховался, ведь Лунин сильный игрок. Если что, безболезненно заменит обиженного бельгийца.