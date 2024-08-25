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Анчелотти сообщил, что Лунин останется в «Реале»

вчера, 20:58

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти сообщил, что голкипер Андрей Лунин останется в команде.

Лунин останется в «Реале», он не уйдёт из команды.

Ранее сообщалось, что футболист может продолжить карьеру в Англии.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 04:48
вот и нету развилки судьбы
УЕСКА
УЕСКА ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 01:09
В топ-клубе да, но в каком-нибудь середняке мог бы. Смысл сидеть на лавке в Реале? Трофеи он уже выиграл, надо развиваться дальше как игрок.
sihafazatron
sihafazatron ответ УЕСКА (раскрыть)
вчера в 23:26
Средненький вратарь, нигде в большом клубе он не был бы первым номером
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 22:37
Значит будет лавку полировать, а в другом клубе мог бы играть в основе. Раз остался в Реале значит у него нет амбиций и роль второго вратаря его устраивает.
sv_1969
sv_1969
вчера в 21:49
Папа Карло знает что говорит
Alex_67
Alex_67
вчера в 21:30
Всё понятно, Тибо Куртуа не вечный....
Тем более он в состоянии конфликта с главным тренером сборной Бельгии. Этот конфликт может негативно сказаться на игре в клубе. Так что Реал подстраховался, ведь Лунин сильный игрок. Если что, безболезненно заменит обиженного бельгийца.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 21:21
Хороший вратарь самим пригодится.
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