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Агент Осимхена: «Виктор — это не посылка, которую можно отправить далеко»

вчера, 14:15

Агент Роберто Календа, представляющий интересы нападающего «Наполи» Виктора Осимхена, высказался на тему будущего игрока.

Виктор — это не посылка, которую можно отправить далеко, чтобы освободить место для новых игроков. Виктору ещё так много предстоит сделать в Европе. Осимхен — игрок «Наполи», с которым недавно был продлён контракт к обоюдному удовлетворению. Он вошёл в историю, и когда поступали крупные предложения (в том числе и в этом году), мы всегда принимали решения клуба.

Виктор был избран футболистом года в Африке, 8-м в номинации на «Золотой мяч». Необходимо уважение и баланс.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 16:31
почему разворчался агент ?
Варвар7
Варвар7
вчера в 15:46
"Виктору ещё так много предстоит сделать в Европе." - кто же против, пусть делает...)
vzhu4vb3hh9y
vzhu4vb3hh9y
вчера в 15:30
Витёк это вам не Женя Лукашин 31-го декабря после бани! - завершил свой спич агент
jpzqwu6a38v2
jpzqwu6a38v2
вчера в 15:30
Надо ещё играть и добиваться успеха
drug01
drug01
вчера в 15:28
Пусть играет если есть силы...
shlomo2
shlomo2
вчера в 15:05
Такое ощущение что его пинками из Наполи гонят, а он упорно не замечает этого.
sv_1969
sv_1969
вчера в 14:19
Не посылка....Мож бандероль?)))
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