Агент Осимхена: «Виктор — это не посылка, которую можно отправить далеко»

Агент Роберто Календа, представляющий интересы нападающего «Наполи» , высказался на тему будущего игрока.

Виктор — это не посылка, которую можно отправить далеко, чтобы освободить место для новых игроков. Виктору ещё так много предстоит сделать в Европе. Осимхен — игрок «Наполи», с которым недавно был продлён контракт к обоюдному удовлетворению. Он вошёл в историю, и когда поступали крупные предложения (в том числе и в этом году), мы всегда принимали решения клуба.

Виктор был избран футболистом года в Африке, 8-м в номинации на «Золотой мяч». Необходимо уважение и баланс.