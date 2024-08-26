Осимхен близок к переходу в клуб из Саудовской Аравии

Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен может перейти в «Аль-Ахли» из Саудовской Аравии.
Клуб предложил за нигерийского форварда 65 миллионов евро. Соглашения пока нет, но итальянская команда готова продать футболиста.
Сам Осимхен изучает предложение.
Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен может перейти в «Аль-Ахли» из Саудовской Аравии.
Клуб предложил за нигерийского форварда 65 миллионов евро. Соглашения пока нет, но итальянская команда готова продать футболиста.
Сам Осимхен изучает предложение.
Настоящая дешёвка получила в свое распоряжение целый тайм против вулвз и как обычно ничего не смогла, получив одну из самых низких оценок в команде.
Настоящая дешёвка получила в свое распоряжение целый тайм против вулвз и как обычно ничего не смогла, получив одну из самых низких оценок в команде.