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Осимхен близок к переходу в клуб из Саудовской Аравии

вчера, 18:26

Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен может перейти в «Аль-Ахли» из Саудовской Аравии.

Клуб предложил за нигерийского форварда 65 миллионов евро. Соглашения пока нет, но итальянская команда готова продать футболиста.

Сам Осимхен изучает предложение.

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Все комментарии
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 22:20
Получается прав был грузинский агент, который еще полгода назад дал инсайд о том, что Осимхен перейдет в Саудовскую Аравию. И чего тогда спрашивается было на него обижаться?
Scorp689
Scorp689
вчера в 20:36
Никак не приткнётся... Всё выбирает...
Colchoneros
Colchoneros
вчера в 19:46
Видимо деньги у него на первом месте!
Fantazista_333
Fantazista_333
вчера в 19:34
Витя с футболом решил закончить.

Настоящая дешёвка получила в свое распоряжение целый тайм против вулвз и как обычно ничего не смогла, получив одну из самых низких оценок в команде.
Alex_67
Alex_67
вчера в 19:31
Надо срочно Осимхену продавать.
Больше за него никто не заплатит.
Всё равно он перестал прогрессировать.
Саудовская Аравия вовремя подвернулась.
Capral
Capral
вчера в 19:14
Я считаю, он, итак пересидел. После того, как Осимхен был самым ярким в Серии А, но лучшего игрока дали дешёвке, вот уже после этого надо валить из Наполи. Посмотрим, как впишется бельгиец.
НE Эго Ист
НE Эго Ист
вчера в 19:00
Наср никому не нужен.. Хе..
112910415
112910415
вчера в 18:40
как трудно отказаться ...
Ironigor
Ironigor
вчера в 18:32
Выбор однозначный, - деньги 💰 💰 💰 ☝️😉
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