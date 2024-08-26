Осимхен близок к переходу в клуб из Саудовской Аравии

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вчера, 18:26

Нападающий «Наполи» может перейти в «Аль-Ахли» из Саудовской Аравии.

Клуб предложил за нигерийского форварда 65 миллионов евро. Соглашения пока нет, но итальянская команда готова продать футболиста.

Сам Осимхен изучает предложение.