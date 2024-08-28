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«Манчестер Юнайтед» подпишет полузащитника ПСЖ

вчера, 13:16

Полузащитник ПСЖ и сборной Уругвая Мануэль Угарте станет игроком «Манчестер Юнайтед». Сумма трансфера составит 50 миллионов евро плюс 10 миллионов евро в виде бонусов. С Угарте согласован контракт до июня 2029 года. ПСЖ получит 10 % от последующей продажи уругвайца. Футболист уже прошёл медицинский осмотр для «манкунианцев».

Напомним, Угарте перешёл в ПСЖ из «Спортинга» в июле 2023 года. В прошедшем сезоне он провёл 37 матчей во всех турнирах, отметился 3 ассистами и получил 7 жёлтых карточек. Портал Transfermarkt оценивает 23-летнего опорного полузащитника в 45 миллионов евро.

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Все комментарии
allemz
allemz
вчера в 13:42
Угарте должен помочь одолеть Брайтон во втором круге
Romeo 777
Romeo 777 ответ drug01 (раскрыть)
вчера в 13:34
Ну, не сказать что это рост
drug01
drug01
вчера в 13:32
Игрок с каждым переходом растёт
n3atu9g379nz
n3atu9g379nz
вчера в 13:31
Сумма серьезная, большие клубы могут себе позволить это.
Гость
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