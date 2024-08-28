«Манчестер Юнайтед» подпишет полузащитника ПСЖ

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вчера, 13:16

Полузащитник ПСЖ и сборной Уругвая станет игроком «Манчестер Юнайтед». Сумма трансфера составит 50 миллионов евро плюс 10 миллионов евро в виде бонусов. С Угарте согласован контракт до июня 2029 года. ПСЖ получит 10 % от последующей продажи уругвайца. Футболист уже прошёл медицинский осмотр для «манкунианцев».