«Манчестер Юнайтед» подпишет полузащитника ПСЖ

Полузащитник ПСЖ и сборной Уругвая Мануэль Угарте станет игроком «Манчестер Юнайтед». Сумма трансфера составит 50 миллионов евро плюс 10 миллионов евро в виде бонусов. С Угарте согласован контракт до июня 2029 года. ПСЖ получит 10 % от последующей продажи уругвайца. Футболист уже прошёл медицинский осмотр для «манкунианцев».
Напомним, Угарте перешёл в ПСЖ из «Спортинга» в июле 2023 года. В прошедшем сезоне он провёл 37 матчей во всех турнирах, отметился 3 ассистами и получил 7 жёлтых карточек. Портал Transfermarkt оценивает 23-летнего опорного полузащитника в 45 миллионов евро.