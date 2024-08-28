Дзюба прокомментировал слухи о возможном переходе в чемпионат Кипра

Нападающий Артём Дзюба оценил слова игрока кипрского «Ариса» Александра Кокорина об отказе экс-футболиста «Локомотива» переходить в команду из чемпионата Кипра.
Отгадывайте как хотите (улыбается). Сане огромный привет передавайте, он крутой.
Нападающий Артём Дзюба оценил слова игрока кипрского «Ариса» Александра Кокорина об отказе экс-футболиста «Локомотива» переходить в команду из чемпионата Кипра.
Отгадывайте как хотите (улыбается). Сане огромный привет передавайте, он крутой.
Прямо как девочка из анекдота. Она пошла на стройку без каски, там ей на голову упал кирпич. Теперь она всё время ходит и улыбается.
Прямо как девочка из анекдота. Она пошла на стройку без каски, там ей на голову упал кирпич. Теперь она всё время ходит и улыбается.