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Дзюба прокомментировал слухи о возможном переходе в чемпионат Кипра

вчера, 11:16

Нападающий Артём Дзюба оценил слова игрока кипрского «Ариса» Александра Кокорина об отказе экс-футболиста «Локомотива» переходить в команду из чемпионата Кипра.

Отгадывайте как хотите (улыбается). Сане огромный привет передавайте, он крутой.

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Все комментарии
vdde3anh4h64
vdde3anh4h64
вчера в 13:28
Дзюба скорее получит народного артиста за съемки в рекламе, чем его возьмут на Кипр.
hjlzuf
hjlzuf
вчера в 12:19
Какой Кипр?! У него проект, съёмки на носу, а вы про Кипр.
Брулин
Брулин
вчера в 12:15
Дзюба давно махнул рукой на футбол. У него теперь скорость интернета высокая)
Alex_67
Alex_67
вчера в 12:13
Дзюба все время улыбается.
Прямо как девочка из анекдота. Она пошла на стройку без каски, там ей на голову упал кирпич. Теперь она всё время ходит и улыбается.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 11:44
Это не он ли в Урал собирается? А то был там замечен уже))
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