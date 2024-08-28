Трансферная бомба от «Арсенала». Могут подписать героя мемов из «Ливерпуля»

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28 августа 2024, 12:09

Зато Артета получит центрфорварда.

Нуньес недоволен в «Ливерпуле»

Вспомним весенний демарш. Нападающий из состава Клоппа удалил из социальных сетей все упоминания о «Ливерпуле». Нуньес не добавлял посты о клубе до 10 августа. Тогда опубликовал фото себя в тренировочной форме. Странное поведение для человека, у которого есть рекламные обязательства перед «красными». Футболисты – двигатель торговли, как показывает новый канал Роналду, где сейчас почти 50 миллионов подписчиков.

У Нуньеса другой масштаб, но свою аудиторию в 5 миллионов не использовал для продвижения «Ливерпуля». Также Дарвин не закрепился в твёрдой основе команды. Новый тренер Слот выдал ему 18 минут в АПЛ . После сборов основным нападающим «Ливерпуля» стал португалец Жота. Понятно, что Нуньес может остаться в команде и вернуться в основу. Но появился неожиданный вариант. Причём Дарвин не впервые может покинуть «красных».

Год назад Нуньес был одной ногой в «Челси». Лондонцы планировали забрать уругвайца у «Ливерпуля», ведь у Боэли трансферная лихорадка. Но Клопп лично настоял, чтобы автор знаменитых промахов остался. Немец получил в итоге капризного и нестабильного форварда. В прошлом сезоне в АПЛ у Нуньеса 11 голов и 8 ассистов. Статистику не назвать ужасной, но у Джексона из «Челси» 14 голов и 5 ассистов, а сенегальца многие эксперты ругали.

Дарвину тоже доставалось. У него случались странные панические атаки. Клопп прекрасно знал, что дело в психологии. Нуньес не второй Суарес по наглости. Кстати, Луис в своё время едва не оказался в «Арсенале». Легендарная история, когда «канониры» предложили за Суареса 40 миллионов и 1 фунт. В ответ руководитель «Ливерпуля» написал: «Как думаете, что они там курят на „Эмирейтс“»? Позже в «Арсенале» объяснили своё поведение.

У Суареса в контракте был пункт, что «Ливерпуль» обязан вступить в переговоры, если за него предлагают больше 40 миллионов евро. «Арсенал» начал торги, добавив 1 фунт. Им отказали, а Луис оказался в «Барселоне» за 81.7 миллионов евро. Сейчас у «Ливерпуля» нет нападающего, который настолько хорошо попадает в стиль команды. Тем более, сама структура футбола Слота только формируется. У «Челси» нет нового Дрогба, а вот Артете не хватает Анри 2.0.

Дарвин может играть слева в атаке

Кто искал ключи, тот знает – иногда «прячутся» прямо перед тобой, а связку можно найти там, где только что смотрел. Нуньес может оказаться ключом под носом, которого не хватает «Арсеналу»? Не знаем, но вторым Фирмино для «Ливерпуля» точно пока не стал. Тренер Артета боится чистого центрального форварда, вроде Осимхена или Влаховича, ведь сильно дорожит узнаваемым стилем игры с передачами и перемещениями линий.

Но все видят, что «Арсеналу» нужно усилить атаку. Вингер Мартинелли слева не всегда работает на уровне с Сака на другом фланге. Бельгийский джокер «Арсенала» Троссард не всегда доволен слухами о подписаниях новых игроков в атаку «канониров», вроде Нико Уильямса на левый фланг. Но есть также важный вопрос центра нападения. Артета хочет футболиста, который будет немного как Жезус, немного как Хаверц, но с навыками в штрафной.

Бразилец не чистая «девятка», что понятно по сравнению действий Габи в «Манчестер Сити» с тем, как команда играет с Холандом. Хаверц полузащитник, который играет ложную «девятку». Дарвин Нуньес, хотя в «Бенфике» бегал на фланге, не подходит Слоту, поскольку ему нужны вингеры и инсайды в стиле Салаха и Кварацхелии. А вот Артета может согласиться, что Нуньес пригодится в заявке. Уругваец сыграет и слева, и в центре нападения.

Трансфер Осимхена это дорого и опасно. Форвард «Наполи» не адаптирован к АПЛ . «Арсенал» всегда может через директора Эду выйти на «Спортинг» и забрать венгерского шведа Дьёкереша. Виктор в крутой форме и клепает голы пачками. Но Артета невероятно упрямый человек. Хочет подписывать только футболистов, которые подходят под его систему. Поэтому на фланги ищут центрбеков, а в полузащите появился испанец Мерино.

Игрока подставляет бездарный агент

Пора называть вещи своими именами. Жорже Мендеш не гений футбольного рынка, а обычный трюкач. Может запихнуть Жоау Феликса в «Атлетико» за рекордные деньги, а потом футболист начнёт скатываться. И станет частью схемы, призванной выгнать из «Челси» воспитанника Галлахера. Жорже умудрился испортить карьеру Канселу. Вместо «Манчестер Сити», «Баварии» и «Барселоны» крутой латераль перешел в Саудовскую Аравию.

Невероятного малыша из «Бенфики» Жоау Невеша отдали в ПСЖ , а не в «Ливерпуль». Мендеш зарабатывает десятки миллионов евро, продавая футболистов в клубы, где им будет сложно. Все понимали, что Нуньес может не вписаться в схемы Слота, хотя мексиканец Хименес, который играл у Арне за «Фейеноорд», немножко похож на уругвайца по манере игры. Сантьяго тоже любит смещения на фланги и чередует сильные и слабые отрезки.

А вот Нуньеса сейчас подставляет его агент Мендеш. Начав переговоры с «Арсеналом», которые тяжело закрыть за несколько дней, игрок показывает директору «Ливерпуля» Эдвардсу и главному тренеру Слоту, что готов покинуть клуб. А как в амбициозных компаниях относятся к тем, кто хочет свалить за несколько дней до закрытия трансферного окна? Переговоры указывают на неуверенность самого игрока. Дарвин боится провести сезон на скамейке запасных.

Артета всегда может свернуть переговоры Эду и Эдвардса. Могут даже соврать, что ничего не было. «Арсенал» не пропадёт, если отложит подписание нападающего до зимы. Но сделка возможна. С другой стороны, разве у «Ливерпуля» есть глубина состава в центре атаки? Фанаты «Арсенала» боятся получить человека, который промажет с метра в решающем чемпионском поединке. А «Ливерпуль» боится, что Гапко и Жоты мало в центре.

Слот в первое межсезонье не стал наглеть и требовать громкие трансферы. Хотя приход Кьезы, если уйдёт Нуньес, логичен. Гакпо будет в центре, а итальянец как вариант слева для подмены Диаса. Артета тоже ищет хитрые комбинации, «Арсеналу» давно нужен форвард. У Хаверца неплохая результативность в 2024-м, но Кай совсем другой. Дарвин – нападающий, но боссов «Арсенала» пугает ценник, около 70 миллионов евро.