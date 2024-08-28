Нападающий «Сочи» интересен ЦСКА

ЦСКА продолжает проявлять интерес к нападающему «Сочи» Саулю Гуарирапе. Камнем преткновения является сумма, за которую сочинцы готовы отпустить игрока. «Сочи» просит за трансфер Гуарирапы 4 — 5 миллионов евро.
Напомним, 21-летний нападающий перешёл в стан «леопардов» из «Каракаса» в январе 2024 года. Его контракт действует до июня 2028 года. В текущем сезоне Первой лиги Гуарирапа сыграл семь матчей, в которых отметился голом и тремя ассистами. Портал Transfermarkt оценивает венесуэльца в 1,2 миллиона евро.
Ранее сообщалось, что клубы РПЛ проявляют интерес к полузащитнику «Сочи».
Давно не видел столь острого и быстрого лега в РПЛ...
Давно не видел столь острого и быстрого лега в РПЛ...
Лошадки довольно скупые, когда приходит время платить. Кстати, а где же воспитанники собственной футбольной академии??
Лошадки довольно скупые, когда приходит время платить. Кстати, а где же воспитанники собственной футбольной академии??