Нападающий «Сочи» интересен ЦСКА

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вчера, 12:51

ЦСКА продолжает проявлять интерес к нападающему «Сочи» . Камнем преткновения является сумма, за которую сочинцы готовы отпустить игрока. «Сочи» просит за трансфер Гуарирапы 4 — 5 миллионов евро.

Напомним, 21-летний нападающий перешёл в стан «леопардов» из «Каракаса» в январе 2024 года. Его контракт действует до июня 2028 года. В текущем сезоне Первой лиги Гуарирапа сыграл семь матчей, в которых отметился голом и тремя ассистами. Портал Transfermarkt оценивает венесуэльца в 1,2 миллиона евро.