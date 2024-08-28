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Нападающий «Сочи» интересен ЦСКА

вчера, 12:51

ЦСКА продолжает проявлять интерес к нападающему «Сочи» Саулю Гуарирапе. Камнем преткновения является сумма, за которую сочинцы готовы отпустить игрока. «Сочи» просит за трансфер Гуарирапы 4 — 5 миллионов евро.

Напомним, 21-летний нападающий перешёл в стан «леопардов» из «Каракаса» в январе 2024 года. Его контракт действует до июня 2028 года. В текущем сезоне Первой лиги Гуарирапа сыграл семь матчей, в которых отметился голом и тремя ассистами. Портал Transfermarkt оценивает венесуэльца в 1,2 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что клубы РПЛ проявляют интерес к полузащитнику «Сочи».

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Все комментарии
isamsn
isamsn
вчера в 21:11
Мусаева гонять до седьмого пота пока не заиграет в полную силу, да и Шуманского нужно наигрывать а не на лавке держать. По Яковлеву нужно что то решать))) Игроков полно. Осталось прицел им настроить...
Хиромант
Хиромант ответ 4xfqq8s3fzcp (раскрыть)
вчера в 20:54
- В точку! А то только Зенит критикуют... Да все они такие...
4xfqq8s3fzcp
4xfqq8s3fzcp
вчера в 19:50
Берут и ослабляют будущих конкурентов.
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ v2fqh4fhx85a (раскрыть)
вчера в 18:23
Лучший нападающий концовки прошлого сезона...
Давно не видел столь острого и быстрого лега в РПЛ...
v2fqh4fhx85a
v2fqh4fhx85a
вчера в 13:34
Не надо спешить и брать кота в мешке!!!
he5wbue8ksf9
he5wbue8ksf9
вчера в 13:21
Аэрофлот повысит цены на билеты и купят, ничего невозможного нет, государство у нас умеет швырять деньги на ветер.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 13:15
Проявлять интерес ещё не значит, что намерен приобрести. Сумму Сочи заломил напрасно высокую. Посмотрим что будет дальше.
Alex_67
Alex_67
вчера в 13:03
ЦСКА не будет платить за него такие большие деньги.
Лошадки довольно скупые, когда приходит время платить. Кстати, а где же воспитанники собственной футбольной академии??
STVA 1
STVA 1
вчера в 12:58
Стоит 150 тыс а просят 5 млн!
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 12:57
Нечего жадничать.надо брать пока продают.
Гость
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