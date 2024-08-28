Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиАнглия. Премьер-Лига 2024/2025

Стало известно, почему «Манчестер Юнайтед» не подпишет Айвена Тоуни

вчера, 17:05

Нападающий «Брентфорда» Айвен Тоуни не перейдёт в «Манчестер Юнайтед».

Несмотря на слухи в СМИ, «красные дьяволы» не заинтересованы в подписании форварда. Дело в том, что трансферная кампания МЮ закончится после подписания Мануэля Угарте из ПСЖ.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
«Аталанта» подпишет защитника «Байера» Коссону
Вчера, 16:22
Кьеза станет игроком «Ливерпуля»
Вчера, 15:12
«Манчестер Юнайтед» подпишет полузащитника ПСЖ
Вчера, 13:16
Нападающий «Сочи» интересен ЦСКА
Вчера, 12:51
«Ливерпуль» предложил Кьезе контракт на 20 миллионов евро
Вчера, 12:34
Трансферная бомба от «Арсенала». Могут подписать героя мемов из «Ливерпуля»
Вчера, 12:09Вадим Багров в блоге Трансферная лихорадкаКомментарии3
Все комментарии
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 17:41
Ну во-первых Тоуни не играл в Аяксе.
А во-вторых зачем Тоуни, если есть Антоуни?))
Ice van Reed
Ice van Reed
вчера в 17:31
Игрок Брентфорда» которым был заинтересован Арсенал не тульский, цену заломили 100 млн как Наполи, но проиграли, не начав играть, игрок у которого год по контракту, зимой заберут его бесплатно, прилепляли МЮ как всегда в любом ТО, но мимо
symrfbs9wwb8
symrfbs9wwb8
вчера в 17:07
В нынешний МЮ и ходить-то не стоит
Grizly88
Grizly88
вчера в 17:07
Он бы пригодился Мю но этот дурачок играет играет в ставках
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 