Стало известно, почему «Манчестер Юнайтед» не подпишет Айвена Тоуни

Нападающий «Брентфорда» Айвен Тоуни не перейдёт в «Манчестер Юнайтед».
Несмотря на слухи в СМИ, «красные дьяволы» не заинтересованы в подписании форварда. Дело в том, что трансферная кампания МЮ закончится после подписания Мануэля Угарте из ПСЖ.
Нападающий «Брентфорда» Айвен Тоуни не перейдёт в «Манчестер Юнайтед».
Несмотря на слухи в СМИ, «красные дьяволы» не заинтересованы в подписании форварда. Дело в том, что трансферная кампания МЮ закончится после подписания Мануэля Угарте из ПСЖ.
А во-вторых зачем Тоуни, если есть Антоуни?))
А во-вторых зачем Тоуни, если есть Антоуни?))