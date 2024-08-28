«Аталанта» подпишет защитника «Байера» Коссону

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вчера, 16:22

Защитник «Байера» и сборной Кот-д'Ивуара переходит в «Аталанту». Речь идёт об аренде за 5 миллионов евро с возможностью выкупа за 30 миллионов евро, в случае которого игрок подпишет четырёхлетний контракт.

Напомним, Коссону перешёл в «Байер» из «Брюгге» в июле 2021 года. В прошедшем сезоне 23-летний центральный защитник провёл 34 матча во всех турнирах, отметился голом и получил 6 жёлтых карточек. Портал Transfermarkt оценивает ивуарийца в 35 миллионов евро.

Ранее «Аталанта» объявила о переходе вратаря «Ромы» Руя Патрисиу.