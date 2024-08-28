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Самый возрастной футболист в мире Миура: «Я хочу играть до 80 лет»

вчера, 22:09

Нападающий «Оливейренше» Кадзуеси Миура, который является самым возрастным футболистом в мире, высказался на планах на будущее.

Через три года мне исполнится 60 лет. Когда я пойму, что больше не могу играть, я закончу карьеру. Но признаюсь, я бы с удовольствием продолжал играть до 80 лет.

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Все комментарии
НЕ Э Г О ИСТ
НЕ Э Г О ИСТ
вчера в 22:34
Блогер : А я до 100.. 🤭
Alex_67
Alex_67
вчера в 22:19
Да уж, поиграть ему пришлось много...
Ему пятьдесят семь лет, а он ещё в профессиональном футболе. В таком возрасте и во дворе уже перестают играть....
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 22:13
Японский Роналду)))
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