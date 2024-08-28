Самый возрастной футболист в мире Миура: «Я хочу играть до 80 лет»

Нападающий «Оливейренше» Кадзуеси Миура, который является самым возрастным футболистом в мире, высказался на планах на будущее.
Через три года мне исполнится 60 лет. Когда я пойму, что больше не могу играть, я закончу карьеру. Но признаюсь, я бы с удовольствием продолжал играть до 80 лет.
Ему пятьдесят семь лет, а он ещё в профессиональном футболе. В таком возрасте и во дворе уже перестают играть....
Ему пятьдесят семь лет, а он ещё в профессиональном футболе. В таком возрасте и во дворе уже перестают играть....