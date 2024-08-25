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Дзюба отказался отвечать на вопрос о продолжении карьеры

вчера, 22:45

Бывший нападающий «Локомотива» Артём Дзюба не стал комментировать возможное возвращение в профессиональный футбол.

Надеюсь ли еще вернуться в профессиональный футбол? Ребят, ну мне не нравятся ваши вопросы.

Ранее игрок выступил за одну из команд «Т-Лиги Уличного футбола».

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Все комментарии
adekvat
adekvat
сегодня в 05:44
Т лига его уровень.
9yqp6f9xxjht
9yqp6f9xxjht
сегодня в 05:08
Денег уже должен был скопить на безбедную жизнь.
youtomee
youtomee
сегодня в 04:53
да все уже, как с него профессиональный футбол...
112910415
112910415
сегодня в 04:46
хм ...
целенаправленно заработанная медийность предполагает разнообразные вопросы журналистов ...
Ximelin
Ximelin
сегодня в 00:48
Дзюба стал актером рекламы, ему сейчас не до футбола.
sv_1969
sv_1969
сегодня в 00:22
Хорошо хоть не послал далеко и надолго
Alex_67
Alex_67
сегодня в 00:10
Зачем Дзюбе задают эти вопросы?
Уже давно стало понятно, что на высоком уровне он играть просто не в состоянии, Чудес не бывает. Если Артём найдёт себе клуб, значит он кого-то развёл...
Scorp689
Scorp689
вчера в 23:33
За такие денежные запросы Дуньку Кулакову скорее подпишут...
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 23:23, ред.
Стыдно ему отвечать, что он уже никому не нужен. И потом можно сказать, что сам решил завершить карьеру, а предложений было уйма...
Варвар7
Варвар7
вчера в 23:22
Если бы Артёма спросили бы -" Ваши творческие планы в кинематографе ?" , то да , а так то просто "Звезда в шоке" - нашли ,что спрашивать.)
8ybg5nfgzk4a
8ybg5nfgzk4a
вчера в 23:18
Он сам не курсе про своё будущее в футболе
Гость
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