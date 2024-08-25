Дзюба отказался отвечать на вопрос о продолжении карьеры

Бывший нападающий «Локомотива» Артём Дзюба не стал комментировать возможное возвращение в профессиональный футбол.
Надеюсь ли еще вернуться в профессиональный футбол? Ребят, ну мне не нравятся ваши вопросы.
Ранее игрок выступил за одну из команд «Т-Лиги Уличного футбола».
целенаправленно заработанная медийность предполагает разнообразные вопросы журналистов ...
целенаправленно заработанная медийность предполагает разнообразные вопросы журналистов ...
Уже давно стало понятно, что на высоком уровне он играть просто не в состоянии, Чудес не бывает. Если Артём найдёт себе клуб, значит он кого-то развёл...
Уже давно стало понятно, что на высоком уровне он играть просто не в состоянии, Чудес не бывает. Если Артём найдёт себе клуб, значит он кого-то развёл...