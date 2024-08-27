Булыкин: «Желания вернуться в клубы у меня нет»

Экс-игрок сборной России Дмитрий Булыкин высказался о своём будущем.
В клубы я вернуться не хочу. Сейчас я работаю в РФС в департаменте защиты игры, мне этого достаточно. Пока желания вернуться в клубы у меня нет. Мне хочется высказать экспертное мнение. Хочется, чтобы правильного экспертного мнения было много. Потому что сейчас у нас есть очень много непонятных оценок от некоторых футболистов, которые даже не попробовали учиться на тренера, а уже рассказывают какие-то вещи. Хочется, чтобы было больше профессионального взгляда, а грамотные люди давали правильную оценку как матчам, так и отдельным эпизодам.
Приятно слушать мнения Аршавина и Радимова по разным вопросам. Это люди, которые играли на высоком уровне и работали тренерами. Они могут правильно посмотреть на ту или иную ситуацию. Иногда слушаешь, что говорят эксперты в разных источниках, а иногда на телевидении, и думаешь, что это не совсем правильно.
Оцениваю ли свою деятельность как аналитическую? У меня экспертная точка на всё. И в прессе, и на телевидении. Сейчас я работаю в РФС, мне этого достаточно. Дальше буду думать, что к чему.
Аршавин хотя бы поиграл немного на высоком уровне в Арсенале, но когда он работал тренером? А про алканутого радимова даже и говорить не стоит. Там "высокий уровень" игры и тренерства остался где-то во влажных снах самого булыкина.
В общем, типичный внутрисистемный номенклатурный холуй вышел в эфир со своими "авторитетными" мыслями. Понятно, что он не захочет идти в клубы и тренировать, потому что там работать нужно. Причём, эта работа будет у всех на глазах! А так, сидишь себе в мягком кресле, в уютном кабинете под кондиционером, никто тебя не видит, никто не критикует, получаешь вовремя неплохие бабки. Не жизнь, а сказка просто. Главное, никуда не вылазить и вовремя зализывать начальству.
Аршавин хотя бы поиграл немного на высоком уровне в Арсенале, но когда он работал тренером? А про алканутого радимова даже и говорить не стоит. Там "высокий уровень" игры и тренерства остался где-то во влажных снах самого булыкина.
В общем, типичный внутрисистемный номенклатурный холуй вышел в эфир со своими "авторитетными" мыслями. Понятно, что он не захочет идти в клубы и тренировать, потому что там работать нужно. Причём, эта работа будет у всех на глазах! А так, сидишь себе в мягком кресле, в уютном кабинете под кондиционером, никто тебя не видит, никто не критикует, получаешь вовремя неплохие бабки. Не жизнь, а сказка просто. Главное, никуда не вылазить и вовремя зализывать начальству.