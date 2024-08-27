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Булыкин: «Желания вернуться в клубы у меня нет»

вчера, 08:29

Экс-игрок сборной России Дмитрий Булыкин высказался о своём будущем.

В клубы я вернуться не хочу. Сейчас я работаю в РФС в департаменте защиты игры, мне этого достаточно. Пока желания вернуться в клубы у меня нет. Мне хочется высказать экспертное мнение. Хочется, чтобы правильного экспертного мнения было много. Потому что сейчас у нас есть очень много непонятных оценок от некоторых футболистов, которые даже не попробовали учиться на тренера, а уже рассказывают какие-то вещи. Хочется, чтобы было больше профессионального взгляда, а грамотные люди давали правильную оценку как матчам, так и отдельным эпизодам.

Приятно слушать мнения Аршавина и Радимова по разным вопросам. Это люди, которые играли на высоком уровне и работали тренерами. Они могут правильно посмотреть на ту или иную ситуацию. Иногда слушаешь, что говорят эксперты в разных источниках, а иногда на телевидении, и думаешь, что это не совсем правильно.

Оцениваю ли свою деятельность как аналитическую? У меня экспертная точка на всё. И в прессе, и на телевидении. Сейчас я работаю в РФС, мне этого достаточно. Дальше буду думать, что к чему.

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Все комментарии
galem72
galem72
вчера в 10:58
"...приятно слушать мнения Аршавина и радимова по разным вопросам. Это люди, которые играли на высоком уровне и работали тренерами..."

Аршавин хотя бы поиграл немного на высоком уровне в Арсенале, но когда он работал тренером? А про алканутого радимова даже и говорить не стоит. Там "высокий уровень" игры и тренерства остался где-то во влажных снах самого булыкина.

В общем, типичный внутрисистемный номенклатурный холуй вышел в эфир со своими "авторитетными" мыслями. Понятно, что он не захочет идти в клубы и тренировать, потому что там работать нужно. Причём, эта работа будет у всех на глазах! А так, сидишь себе в мягком кресле, в уютном кабинете под кондиционером, никто тебя не видит, никто не критикует, получаешь вовремя неплохие бабки. Не жизнь, а сказка просто. Главное, никуда не вылазить и вовремя зализывать начальству.
cska1948
cska1948 ответ ssspartak (раскрыть)
вчера в 09:56
Как что делают? Высказывают экспертное мнение.
ssspartak
ssspartak
вчера в 09:26, ред.
"Работаю в департаменте защиты игры".... ёлки-палки, оказывается существует целый департамент !!! ... ды что хоть они там делают? как простые любители футбола могут оценить работу этого департамента? есть департамент образования - тут всё понятно, департамент здравоохранения - тоже ясна работа и т.д. а это что за такое??? очередные говорящие головы. представляю сколько там чинуш засело
adekvat
adekvat
вчера в 09:15
А нас и здесь не плохо кормят.
fma4j55wutd4
fma4j55wutd4
вчера в 09:11
Если Булыкин такой же чиновник, как футболист, то наш футбол жалко.
a5nrd869dpdp
a5nrd869dpdp
вчера в 09:01
Клубам несказанно повезло, дубовый игрок врядли кому-то нужен.
drug01
drug01
вчера в 08:59
Каждый выбирает себе дорогу по интересу...
STVA 1
STVA 1
вчера в 08:54
На кой ему гемор в клубах
ha2tmr6sfyuq
ha2tmr6sfyuq
вчера в 08:50
Димон и так неплохо устроился
Варвар7
Варвар7
вчера в 08:49
Типичный протокольный - чиновничий "базар".
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