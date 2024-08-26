Экс-тренер сборной Англии Свен-Горан Эрикссон умер в возрасте 76 лет

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вчера, 14:41

Шведский тренер умер в возрасте 76 лет.

В последнее время специалист был болен раком поджелудочной железы.

Эрикссон был первым иностранным тренером в истории мужской сборной Англии, возглавив команду в 2001 году и покинув её после чемпионата мира-2006. На клубном уровне он работал в таких известных европейских командах, как «Бенфика», «Рома», «Фиорентина», «Сампдория», «Лацио», «Манчестер Сити» и «Лестер Сити».

Из-за проблем со здоровьем он ушёл с поста спортивного директора шведского клуба «Карлстад» в феврале 2023 года.