Нойер ответил на вопрос о своём будущем в «Баварии»

Голкипер «Баварии» дал комментарий на тему своего будущего.

Я не планирую уходить из «Баварии» и завершать игровую карьеру в конце нынешнего сезона. Не вступаю в новый сезон с мыслями, что всё закончится в следующем июне.

Если мы вместе пройдем через эту кампанию успешно, то это будет означать, что я могу продолжить играть.