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Нойер ответил на вопрос о своём будущем в «Баварии»

вчера, 17:07

Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер дал комментарий на тему своего будущего.

Я не планирую уходить из «Баварии» и завершать игровую карьеру в конце нынешнего сезона. Не вступаю в новый сезон с мыслями, что всё закончится в следующем июне.

Если мы вместе пройдем через эту кампанию успешно, то это будет означать, что я могу продолжить играть.

Ранее вратарь завершил карьеру в сборной Германии.

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ProKop92
ProKop92
вчера в 17:20
НоейрНеЗавершай
Alex_67
Alex_67
вчера в 17:20
Пора бы ему и с Баварией закончить.
Лично меня бесит, что Нойер так уверен в своём клубном будущем. Он лично приложил руку к тому, что произошло с Баварией в прошлом сезоне.
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