Нойер ответил на вопрос о своём будущем в «Баварии»

Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер дал комментарий на тему своего будущего.
Я не планирую уходить из «Баварии» и завершать игровую карьеру в конце нынешнего сезона. Не вступаю в новый сезон с мыслями, что всё закончится в следующем июне.
Если мы вместе пройдем через эту кампанию успешно, то это будет означать, что я могу продолжить играть.
Ранее вратарь завершил карьеру в сборной Германии.
Лично меня бесит, что Нойер так уверен в своём клубном будущем. Он лично приложил руку к тому, что произошло с Баварией в прошлом сезоне.
Лично меня бесит, что Нойер так уверен в своём клубном будущем. Он лично приложил руку к тому, что произошло с Баварией в прошлом сезоне.