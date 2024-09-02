«Локомотив» хочет арендовать защитника «Лорьяна»

Защитник «Лорьяна» Монтассар Тальби может вернуться в РПЛ.
По данным источника, в подписании футболиста на правах аренды заинтересован «Локомотив».
Напомним, что в России Тальби уже выступал за «Рубин».
Защитник «Лорьяна» Монтассар Тальби может вернуться в РПЛ.
По данным источника, в подписании футболиста на правах аренды заинтересован «Локомотив».
Напомним, что в России Тальби уже выступал за «Рубин».
Мало того, за него хотят получить немалые деньги.
Мало того, за него хотят получить немалые деньги.