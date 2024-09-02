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«Локомотив» хочет арендовать защитника «Лорьяна»

вчера, 17:02

Защитник «Лорьяна» Монтассар Тальби может вернуться в РПЛ.

По данным источника, в подписании футболиста на правах аренды заинтересован «Локомотив».

Напомним, что в России Тальби уже выступал за «Рубин».

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Все комментарии
Alex_67
Alex_67
вчера в 17:22
Очередной поход российского клуба за второсортным иностранным игроком. Кто этот человек, которого пытается нам всучить заштатный Лорьян?
Мало того, за него хотят получить немалые деньги.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 17:04
Если хорошо играл,то можно и принять.
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