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«Химки» могут арендовать полузащитника ЦСКА

вчера, 14:24

Полузащитник ЦСКА Виктор Мендес может продолжить карьеру в «Химках». Клубы ведут переговоры об аренде игрока до конца сезона. ЦСКА планирует полностью выплачивать зарплату Мендеса.

Напомним, чилиец выступает за «армейцев» с июля 2022 года. Его контракт действует до июня 2026 года. В текущем сезоне Мендес не играл. Портал Transfermarkt оценивает 24-летнего опорного полузащитника в 4,5 миллиона евро.

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Все комментарии
SHMEL
SHMEL
вчера в 17:08
Странно, что не попытались продать в трансферное окно...
ЦКВД
ЦКВД
вчера в 15:31
зачем на таких условиях отдавать в аренду, проще уж на трансфер выставить,раз не нужен
ermak6848
ermak6848
вчера в 15:22
Дело хорошее помочь землякам - московскому клубу удержаться в Премьер Лиге.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 14:52
По принципу :
На тебе боже что нам не гоже. ))))
Можно и отдать.
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ rubin kazzzan (раскрыть)
вчера в 14:40
Здравствуйте. Мы присылаем QR-код, в письме присылаемом на прикреплённый к аккаунту адрес электронной почты, с помощью которого можно получить приз в пункте выдачи маркетплейса (Wildberries либо Ozon, в зависимости от конкретного случая), по точным срокам сориентировать не можем, но призы хранятся в пунктах достаточно долго, так что нужно просто следить за новыми письмами в электронном ящике в течении месяца.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 14:29
На таких условиях не грех и взять игрока...
Гость
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