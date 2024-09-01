«Химки» могут арендовать полузащитника ЦСКА

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вчера, 14:24

Полузащитник ЦСКА может продолжить карьеру в «Химках». Клубы ведут переговоры об аренде игрока до конца сезона. ЦСКА планирует полностью выплачивать зарплату Мендеса.

Напомним, чилиец выступает за «армейцев» с июля 2022 года. Его контракт действует до июня 2026 года. В текущем сезоне Мендес не играл. Портал Transfermarkt оценивает 24-летнего опорного полузащитника в 4,5 миллиона евро.