«Спартак» возобновит переговоры по Актюркоглу

«Спартак» намерен сделать новое предложение по нападающему «Галатасарая» и сборной Турции Керему Актюркоглу. Шансы на осуществление данного трансфера сохраняются.
Ранее сообщалось, что Актюркоглу отказался переходить в РПЛ.
«Спартак» намерен сделать новое предложение по нападающему «Галатасарая» и сборной Турции Керему Актюркоглу. Шансы на осуществление данного трансфера сохраняются.
Ранее сообщалось, что Актюркоглу отказался переходить в РПЛ.
Пишут, что этот турок очень капризен и своенравен.
Нужен такой в команде, чтобы ОПЯТЬ раздевалку трясло?
Только-только от мигрела и дельфина избавились, а тут новое "дарование".
Да ещё и с турецкой спецификой...
Пишут, что этот турок очень капризен и своенравен.
Нужен такой в команде, чтобы ОПЯТЬ раздевалку трясло?
Только-только от мигрела и дельфина избавились, а тут новое "дарование".
Да ещё и с турецкой спецификой...