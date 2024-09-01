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«Спартак» возобновит переговоры по Актюркоглу

вчера, 09:45

«Спартак» намерен сделать новое предложение по нападающему «Галатасарая» и сборной Турции Керему Актюркоглу. Шансы на осуществление данного трансфера сохраняются.

Ранее сообщалось, что Актюркоглу отказался переходить в РПЛ.

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Все комментарии
derrik2000
derrik2000 ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 21:28
Я же и пишу - "ЧЕРЕЗ год", а НЕ "на следующий год". )
sv_1969
sv_1969 ответ derrik2000 (раскрыть)
вчера в 21:05
В 72-м они стали чемпионами вроде
derrik2000
derrik2000 ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 19:09
О-хо!
А всего через год Заря стала ЧЕМПИОНОМ СССР! )
sv_1969
sv_1969 ответ derrik2000 (раскрыть)
вчера в 18:40
Я когда к отчиму в Стаханов приезжал, вернее к его родителям. Его отец возил меня в Луганск (Ворошиловград) на матч с Шахтером в 1970 году. Заря победила 5:1. Но блин я этот матч плохо помню, хоть и было 10 лет, но впечатление от игры и стадиона выбило все из башки
derrik2000
derrik2000 ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 15:37, ред.
Вот, ведь, ирония судьбы!)
Я Спартак ВЖИВУЮ НИ РАЗУ не видел, а, вот, ДК да ещё и в "чаше" в Киеве в 1976-м, по-моему, году, ещё желторотым пацаном, удалось. )
Нет, Видел, правда, весь Спартак во главе с Н. П. Симоняном на тренировке в Тарасовке в середине 60-х.
Пока батя вёл "великосветскую беседу" ) с Симоняном, мне разрешили с основой мяч погонять.
Смутно помню (мне где-то 3, 5 было).
Помню, что мяч в ворота загнал.
Потом батя сказал, что я САМОГО АНЗОРА КАВАЗАШВИЛИ "распечатал"! )))
112910415
112910415
вчера в 14:06
можно прожить и без турка
sv_1969
sv_1969 ответ derrik2000 (раскрыть)
вчера в 11:27
Вот и я про то!Ну ведь уже несколько раз отказывался он!Зачем упрашивать?У меня братан топит с пеленок за КБ!Его уже трясет от руководства! Я болел раньше за Д(Киев) !Он за КБ!Какие у нас с ним были словесные баталии!!!! А теперь мне его искренне жаль!
матос
матос
вчера в 10:50
Да нафига он нужен??? НА балканах стоит искать усиление а не в Турции...
derrik2000
derrik2000 ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 10:48
Согласен.
Пишут, что этот турок очень капризен и своенравен.
Нужен такой в команде, чтобы ОПЯТЬ раздевалку трясло?
Только-только от мигрела и дельфина избавились, а тут новое "дарование".
Да ещё и с турецкой спецификой...
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 10:43
Вот это здоровая реакция на нездоровый футбол показанный вчера Спартаком, пускай и с натяжкой, потому что Амарал похоже и вправду больше не знает футболистов и цепляется всеми конечностями за последний шанс не ударить в грязь лицом. Я буду рад если удастся подписать хорошего игрока этим летом а то всё совсем грустно и печально.
Сп62
Сп62
вчера в 10:34
Надо срочно реализовать деньги, полученные за Соболя.
sv_1969
sv_1969
вчера в 09:46
Вот же упоротые в руководстве Спартака
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