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Нападающий «Зенита» перейдёт в «Крылья Советов»

вчера, 10:10

Нападающий «Зенита» и сборной России Иван Сергеев продолжит карьеру в «Крыльях Советах». Сумма трансфера составит 200 миллионов рублей. Изначально Сергеев не хотел покидать «Зенит», но футбольному агенту Павлу Андрееву удалось убедить его согласится на данный переход.

Напомним, 29-летний нападающий перешёл в стан «сине-бело-голубых» из самарского клуба в январе 2022 года. Его контракт действует до июня 2025 года. В текущем сезоне Сергеев сыграл 5 матчей, в которых отметился голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает россиянина в 5 миллионов евро.

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Все комментарии
isamsn
isamsn
вчера в 18:42
Зенитовский сиделец на лавке должен будет бегать в Крыльях. Сложновато ему будет.
lotsman
lotsman
вчера в 11:39
И тут вмешался Павел Андреев, который был главным фигурантом в деле перехода Соболева в Зенит.
Сп62
Сп62
вчера в 10:31
Возвращение блудного сына.
Вещий
Вещий
вчера в 10:25
Ну что сказать... Самаре он точно не помешает. Удачи.
ProKop92
ProKop92 ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 10:20
Как минимум - МРОТ
Locomotive Breath
Locomotive Breath
вчера в 10:19
В КС нужнее будет, но вот в Самаре попахать у Осинькина придётся. Готов ли Иван к пахоте?) Не разжирел ли на "газовых" харчах?)))
ProKop92
ProKop92
вчера в 10:19
Очень жаль...
Сергеев полюбился болельщикам команды!..
Удачи, Ваня в Самаре!
К тебе всегда будет отношение лучше, чем к тухлому дельфину!
Даже если он заиграет и начнёт колотить голы направо и налево
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 10:13
А с зарплатой чё там?
Гость
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