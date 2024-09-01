Нападающий «Зенита» перейдёт в «Крылья Советов»

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вчера, 10:10

Нападающий «Зенита» и сборной России продолжит карьеру в «Крыльях Советах». Сумма трансфера составит 200 миллионов рублей. Изначально Сергеев не хотел покидать «Зенит», но футбольному агенту Павлу Андрееву удалось убедить его согласится на данный переход.

Напомним, 29-летний нападающий перешёл в стан «сине-бело-голубых» из самарского клуба в январе 2022 года. Его контракт действует до июня 2025 года. В текущем сезоне Сергеев сыграл 5 матчей, в которых отметился голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает россиянина в 5 миллионов евро.