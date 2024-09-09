Тен Хаг потерпел поражение в матче бывших и нынешних игроков «Утрехта»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг во время паузы на игры сборных принял участие в мероприятии своего бывшего клуба — «Утрехта».
Специалист принял на себя роль главного тренера коллектива бывших игроков команды, оппонентами стали футболисты нынешнего состава. Матч состоялся в честь защитника Марка ван дер Марела, который отыграл за коллектив 15 лет и решил завершить карьеру. Сам рулевой играл за «Утрехт» в сезоне 1995/96, а также работал в качестве наставника коллектива с 2015 по 2017 год.
Команда тен Хага уступила со счетом 1:2.
выбор Тен Хага чрезвычайно забавен тем, что МЮ ставит на аутсайдера в роли тренера, но все равно упорно покупает топовых игроков на поле, то есть стратегия выбора игроков противоречит стратегии выбора тренера
аутсайдер руководит топами (прям едро и россия)
зачем им такой эксперимент?
выбор Тен Хага чрезвычайно забавен тем, что МЮ ставит на аутсайдера в роли тренера, но все равно упорно покупает топовых игроков на поле, то есть стратегия выбора игроков противоречит стратегии выбора тренера
аутсайдер руководит топами (прям едро и россия)
зачем им такой эксперимент?