Тен Хаг потерпел поражение в матче бывших и нынешних игроков «Утрехта»

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вчера, 09:59

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» во время паузы на игры сборных принял участие в мероприятии своего бывшего клуба — «Утрехта».

Специалист принял на себя роль главного тренера коллектива бывших игроков команды, оппонентами стали футболисты нынешнего состава. Матч состоялся в честь защитника , который отыграл за коллектив 15 лет и решил завершить карьеру. Сам рулевой играл за «Утрехт» в сезоне 1995/96, а также работал в качестве наставника коллектива с 2015 по 2017 год.

Команда тен Хага уступила со счетом 1:2.