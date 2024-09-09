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Тен Хаг потерпел поражение в матче бывших и нынешних игроков «Утрехта»

вчера, 09:59

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг во время паузы на игры сборных принял участие в мероприятии своего бывшего клуба — «Утрехта».

Специалист принял на себя роль главного тренера коллектива бывших игроков команды, оппонентами стали футболисты нынешнего состава. Матч состоялся в честь защитника Марка ван дер Марела, который отыграл за коллектив 15 лет и решил завершить карьеру. Сам рулевой играл за «Утрехт» в сезоне 1995/96, а также работал в качестве наставника коллектива с 2015 по 2017 год.

Команда тен Хага уступила со счетом 1:2.

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Все комментарии
kovalev-barin
kovalev-barin
вчера в 13:36
ошибка

На сайте самого Утрехта указано, что команда Тен Хага как раз-таки победила 2:1. Daily Mail ошибся и уже опроверг информацию. Но The Mirror и прочие Пирсы Морганы уже подхватили ошибочную информацию в социальных сетях
gv52abwxsbex
gv52abwxsbex
вчера в 12:49
Игра была интересна только для самих играющих.
FreshMeat
FreshMeat ответ Rafael Benitez (раскрыть)
вчера в 12:19
То есть тащивший Челси Маунт уже дно, Каземиро основной опорник Реала - ничтожество за 70 млн, и Угарте с Де Лигтами - позорные середняки уровня Вест Хема, игроки сборных Уругвая и Голландии, пришедшие из ПСЖ и Баварии - середняков европейских, где играли в основе только из жалости как инвалиды?
Rafael Benitez
Rafael Benitez ответ FreshMeat (раскрыть)
вчера в 11:56
Бросьте, какой топ? Состав у МЮ далеко не топ, они даже игроков подписывают не тех кого хотят. Тот же Хейлунд и Зиркзее игроки уровня Вест Хэма. Так и пропадают топ клубы, если тренер не может выжать максимум и клуб подбирает игроков все хуже и хуже. Сейчас такие игроки как Ди Мария и Погба к ним уже не пойдут.
Rafael Benitez
Rafael Benitez
вчера в 11:52
Теперь пусть забирает ветеранов Утрехта в МЮ, чтобы снова проигрывать матчи в АПЛ.
FreshMeat
FreshMeat
вчера в 11:04, ред.
Тен Хаг - никому не известный тренер, никогда не выигрывавший ничего
выбор Тен Хага чрезвычайно забавен тем, что МЮ ставит на аутсайдера в роли тренера, но все равно упорно покупает топовых игроков на поле, то есть стратегия выбора игроков противоречит стратегии выбора тренера
аутсайдер руководит топами (прям едро и россия)
зачем им такой эксперимент?
Вещий
Вещий
вчера в 10:23
И даже тут он успел проиграть....:)
wc88f7q8upc7
wc88f7q8upc7
вчера в 10:04
Это нормальный счет молодежь не так уж и сильнее стариков.
Гость
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