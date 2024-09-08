Руни назвал один из клубов, за который хотел играть

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни после матча легенд МЮ и «Селтика» признался, что надеялся перейти в стан «кельтов».
«Селтик» всегда был той командой, которую я поддерживал. К сожалению, у меня не было возможности выступать за нее.
Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни после матча легенд МЮ и «Селтика» признался, что надеялся перейти в стан «кельтов».
«Селтик» всегда был той командой, которую я поддерживал. К сожалению, у меня не было возможности выступать за нее.
Тем более, в такой-то форме!
Тем более, в такой-то форме!