Руни назвал один из клубов, за который хотел играть

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» после матча легенд МЮ и «Селтика» признался, что надеялся перейти в стан «кельтов».

«Селтик» всегда был той командой, которую я поддерживал. К сожалению, у меня не было возможности выступать за нее.