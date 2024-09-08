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Руни назвал один из клубов, за который хотел играть

вчера, 11:55

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни после матча легенд МЮ и «Селтика» признался, что надеялся перейти в стан «кельтов».

«Селтик» всегда был той командой, которую я поддерживал. К сожалению, у меня не было возможности выступать за нее.

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Все комментарии
dag5nh8pe687
dag5nh8pe687
вчера в 15:49
Похоже больше на лесть, не вижу смысла было ему менять МЮ , которое было тогда на ходу,на штатный Селтик
Cympak-05
Cympak-05
вчера в 13:16
Надо Селтику пригласить Руни за символическую зарплату. Все равно особо конкурентов нет. Раза 5-6 за сезон на последние две три минуты будет выходить
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 12:35
Интересно,что было бы в Англии .если бы Руни перешёл в Ливерпуль )))
Rupertt
Rupertt
вчера в 12:25
Селтик имеет богатую историю и огромную фан-базу, так что не удивительно, что он мог мечтать выступать за этот клуб. Хотя его карьера в Манчестер Юнайтед была крайне успешной, поклонники Селтика наверняка были бы рады видеть его в своей команде.
ProKop92
ProKop92
вчера в 12:09
Еще не поздно, Шрек!
Тем более, в такой-то форме!
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