Полузащитник «Ювентуса» присоединился к «Фенербахче»

Пресс-служба «Фенербахче» объявила о подписании контракта с полузащитником «Ювентуса» Филипом Костичем.
Игрок успешно прошёл медобследование и будет выступать за стамбульскую команду на правах аренды.
В прошлом сезоне хавбек провёл в составе итальянского клуба 33 матча.
вывел его из состава, забрал номер.
стало быть, должно дойти что нужно сербскому игроку с агентом искать новую команду. или до зимы на трибунах сидеть и тренировки проводить в одиночку.
но нет.... Костич отклонил все предложения из топ-чемпионатов,
чтобы остаться в Ювентусе и убедить Мотту.
"включил Героя" - "включил идиота", как оказалось.
и в итоге переходит в Фенербахче)
недели хватило одиночных тренировок после закрытия основного трансферного окна, чтобы дошло наконец - меня в Юве не видят и до зимы вот так буду на трибунах сидеть.
даже до Кьезы и то быстрее дошло, что надо искать команду еще летом.
и перещел Кьеза в Ливерпуль.
а Костич сам себе хуже сделал.
и вместо АПЛ будет играть за Фенербахче.
из АПЛ серьезный интерес от Кристал Пэлас был.
вывел его из состава, забрал номер.
стало быть, должно дойти что нужно сербскому игроку с агентом искать новую команду. или до зимы на трибунах сидеть и тренировки проводить в одиночку.
но нет.... Костич отклонил все предложения из топ-чемпионатов,
чтобы остаться в Ювентусе и убедить Мотту.
"включил Героя" - "включил идиота", как оказалось.
и в итоге переходит в Фенербахче)
недели хватило одиночных тренировок после закрытия основного трансферного окна, чтобы дошло наконец - меня в Юве не видят и до зимы вот так буду на трибунах сидеть.
даже до Кьезы и то быстрее дошло, что надо искать команду еще летом.
и перещел Кьеза в Ливерпуль.
а Костич сам себе хуже сделал.
и вместо АПЛ будет играть за Фенербахче.
из АПЛ серьезный интерес от Кристал Пэлас был.