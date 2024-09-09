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Полузащитник «Ювентуса» присоединился к «Фенербахче»

вчера, 21:19

Пресс-служба «Фенербахче» объявила о подписании контракта с полузащитником «Ювентуса» Филипом Костичем.

Игрок успешно прошёл медобследование и будет выступать за стамбульскую команду на правах аренды.

В прошлом сезоне хавбек провёл в составе итальянского клуба 33 матча.

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Все комментарии
Alex_67
Alex_67
вчера в 21:47
Турция для многих игроков это запасной аэродром,
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 21:31
еще в летом Мотта четко дал понять, что не видит Костича в Ювентусе.
вывел его из состава, забрал номер.
стало быть, должно дойти что нужно сербскому игроку с агентом искать новую команду. или до зимы на трибунах сидеть и тренировки проводить в одиночку.
но нет.... Костич отклонил все предложения из топ-чемпионатов,
чтобы остаться в Ювентусе и убедить Мотту.
"включил Героя" - "включил идиота", как оказалось.
и в итоге переходит в Фенербахче)
недели хватило одиночных тренировок после закрытия основного трансферного окна, чтобы дошло наконец - меня в Юве не видят и до зимы вот так буду на трибунах сидеть.
даже до Кьезы и то быстрее дошло, что надо искать команду еще летом.
и перещел Кьеза в Ливерпуль.
а Костич сам себе хуже сделал.
и вместо АПЛ будет играть за Фенербахче.
из АПЛ серьезный интерес от Кристал Пэлас был.
Гость
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