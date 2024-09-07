Игрока, которого выгнал тен Хаг, отдали «Челси». Это последний шанс заработать на провалившемся таланте

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07 сентября 2024, 15:07

Один клуб уже отказался от полноценного трансфера.

К Джейдону Санчо давно противоречивое отношение. Единственный клуб, где он показал топ-уровень – это дортмундская «Боруссия». При этом в «Манчестер Юнайтед» вингер совсем не оправдывал ни ожиданий, ни потраченных денег. В последние годы к этому добавились испепеляющий конфликт с тен Хагом, аренда в «Боруссию» и переход в «Челси». О последнем – подробнее.

Сглаживали углы

Прежде казалось, что Джейдон всё же останется в клубе. Да, ещё весной англичанин был непреклонен – в МЮ он возвращаться не собирался, пока в клубе работает тен Хаг. Но выяснилось, что «Боруссия» выкупить футболиста не сможет, а другим клубам капризный футболист и не нужен. Пришлось пойти на компромисс. После того как вингер вернулся в расположение МЮ , голландский менеджер резюмировал:

Да, как я уже сказал, мы подвели черту. «Манчестер Юнайтед» нуждается в хороших игроках, а Джейдон – хороший игрок. Мы подвели черту и двигаемся дальше.

Всё-таки к тренеру у болельщиков появилось противоречивое отношение, а история с Санчо (даже если тен Хаг в ней прав) не добавляла плюсиков в карму. Учитывая, что другого скандально известного вингера – Мэйсона Гринвуда – продали, а Санчо решили оставить, предполагалось, что он вернётся в стартовую обойму и будет получать достаточно игрового времени. По крайней мере, чтобы избавиться от негативного шлейфа и притянуть потенциальных покупателей.

МЮ считает, что Санчо – лишний

Но на деле «Юнайтед» пошли по другому пути. Под самый занавес трансферного окна манкунианцы договорились с «Челси» об аренде футболиста. Спортивный директор клуба Дэн Эшуорт так прокомментировал это решение:

Мы поняли, что у нас достаточно исполнителей на эту позицию, на ней 4 качественных игрока, Джейдон оказался пятым. Это и заставило нас принять данное решение.

Поверить в это сложно, особенно учитывая тот факт, что всего год назад клуб страдал от дефицита вингеров (когда разгорелся тот конфликт, а Антони угодил в нефутбольный скандал, скамейка оказалась очень короткой). С другой стороны, в команде действительно есть широкий выбор – Рэшфорд и Гарначо на левом фланге, Антони и Диалло – на правом. Тот же Алехандро при этом способен выйти и справа, как это было в третьем туре против «Ливерпуля». Однако Диалло имеет вполне реальные шансы на появление в старте вместо Антони – именно Амад играл с первых минут с «Фулхэмом» и «Брайтоном».

В этой конфигурации становится ясно, что каждый из этих четырёх исполнителей, даже со скидкой на недавний спад (как у Рэшфорда и Антони) и молодость, нестабильность (Гарначо, Диалло) предпочтительнее, чем Санчо.

Пропасть между и игроком и болельщиками растёт

Большая часть встала на сторону тен Хага, когда у тренера с Джейдоном разразился конфликт. Всё же футболист не оправдывал ожиданий, так и не стал лидером «красных дьяволов», поэтому слова голландца, что тот не выкладывается на тренировках, подпадали под сформировавшийся имидж.

Теперь Джейдон отправился в «Челси», а как только клубы оформили аренду с обязательством выкупа (равно когда стало ясно, что в МЮ игрок не вернётся), вингер заявил:

«Челси» – культовый клуб. Моими кумирами в детстве были Дидье Дрогба и Фрэнк Лэмпард. Теперь у меня есть возможность играть за этот клуб, как и они.

Я знал тренера по работе с Гвардиолой в «Манчестер Сити». [Мареска] уже говорил со мной по телефону о проекте и том, что он здесь строит. Для молодого игрока вроде меня это волнительно, и я с нетерпением жду начала.

Признание в давней любви новому клубу сразу после трансфера из старого плюс слова о Мареске, которые не совпадают с действительностью (Санчо покинул «Сити» в августе 2017-го, а Мареска пришёл в клуб спустя три года) – это что-то.

Вдобавок к этому – мелочи. В момент аренды в «Боруссию» он сразу после официального объявления о сделке сменил фото в соцсетях на те, где футболист в форме дортмундцев. После возвращения ничего менять не стал, зато через пару часов после объявления об аренде в «Челси» соцсети вингера запестрили синим. Отличная иллюстрация отношения Джейдона к МЮ .

«Челси» – это трансферы ради трансферов

Футболиста можно было бы понять, не он заставлял МЮ платить за себя 85 млн, не его желанием было оказаться в плену чужих ожиданий. Только вот в «Челси» ситуация не лучше. Это такой же кризисный проект, как МЮ , только манкунианцы предпринимают действия, чтобы избавиться от имиджа толстосумов. А «Челси» наоборот делает всё, чтобы этот статус закрепить.

Показательная ситуация с соотечественником Джейдона Рахимом Стерлингом. Вингера вынудили искать новую команду – подписали Педру Нету, Мареска открыто говорил:

Они тренируются отдельно. Ситуация с ними обоими совершенно ясна. У нас большой состав, и дать игровое время каждому игроку просто невозможно. Если они хотят играть больше, им лучше уйти. Я стараюсь быть честным.

При этом тренер был честен настолько, что, по последним данным, сообщил игроку, что тому лучше искать новый клуб, лишь за пару дней до старта сезона. А потом у Рахима забрали 7-й номер, чтобы передать его Нету. И после этого они арендовали Санчо…

В заявке помимо Санчо есть ещё левые вингеры – Мудрик и Феликс. За первого заплатили 70+30 млн евро, последнего подписали этим летом. Справа Нету конкурирует с Мадуеке – у Нони при этом три гола в первых двух матчах чемпионата, а Педру надо выпускать, чтобы оправдать вложения. Где тут место Джейдону?