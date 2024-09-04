«Галатасарай» объявил об аренде Осимхена у «Наполи»

Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен продолжит карьеру в «Галатасарае».
Турецкий клуб арендовал футболиста до конца сезона. Игрок получит зарплату в размере 6 млн евро за сезон-2024/25.
Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен продолжит карьеру в «Галатасарае».
Турецкий клуб арендовал футболиста до конца сезона. Игрок получит зарплату в размере 6 млн евро за сезон-2024/25.
а тут на тебе аренда в Турцию.
но хоть не на Кипр или саудовскую лигу))
а зимой Осимхен сам побежит в Челси за меньшую зарплату.
а тут на тебе аренда в Турцию.
но хоть не на Кипр или саудовскую лигу))
а зимой Осимхен сам побежит в Челси за меньшую зарплату.