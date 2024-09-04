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ГлавнаяНовостиЗаграница: аренда игроковТурция. Супер-Лига 2024/2025

«Галатасарай» объявил об аренде Осимхена у «Наполи»

вчера, 19:13

Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен продолжит карьеру в «Галатасарае».

Турецкий клуб арендовал футболиста до конца сезона. Игрок получит зарплату в размере 6 млн евро за сезон-2024/25.

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Все комментарии
Артур Шатапов
Артур Шатапов
сегодня в 11:29
Там вариантов то уже не было вроде, либо саудиты либо Турция, А ну еще Зенит)))))))))
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 07:50
Решил поиграть в Турции,что из этого получится,скоро увидем !
galem72
galem72
сегодня в 07:42
Продюсер показал место зазнавшемуся не по делам нигерийцу.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 23:30
Этому лихому "ландскнехту" там и место. )))
3ton
3ton ответ Маг_тм (раскрыть)
вчера в 23:01
Чтобы стоить тех денег , которые за его просят . Надо сезона 2 отыграть на уровне забитых мячей 20+ . Много , кто за сезон забивал 25 голов , а потом еле на уровне 10 держал
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 20:32
в прошлом сезоне ходили разговоры о МЮ и ПСЖ и не меньше, чем за 100 млн.
а тут на тебе аренда в Турцию.
но хоть не на Кипр или саудовскую лигу))
а зимой Осимхен сам побежит в Челси за меньшую зарплату.
allemz
allemz
вчера в 20:07
Красава Лаурентис, настоящий кусок 56а, желающий зла своему клубу и личному карману
FreshMeat
FreshMeat
вчера в 19:46
странно что Арсенал не подсуетился, могли бы взять в аренду, потом если что избавиться
Маг_тм
Маг_тм
вчера в 19:42
Обычно ТМ игроков всегда оценивает меньше их стоимости, с Осимхеном же всё наоборот! За него и 70 никто кроме Арабов не хочет дать
Варвар7
Варвар7
вчера в 19:15, ред.
"Всё о чём так долго говорили в футбольных кругах - свершилось"...)
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