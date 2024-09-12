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Зидан назвал самый красивый и важный гол в своей карьере

вчера, 10:31

Бывший нападающий «Реала» Зинедин Зидан рассказал о том, какой гол в своей карьере он считает лучшим. Слова француза приводит Tribuna со ссылкой на Real Madrid Play.

Лучший гол, самый красивый и самый важный [в моей карьере] — это тот, который я забил в ворота [Байера] из Леверкузена в финале Лиги чемпионов. Мне не хватало только этого гола, чтобы выиграть Лигу чемпионов. Хотя это не оригинально.

Зидан забил на 45-й минуте, с лёта пробив под перекладину.

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Все комментарии
Grizly88
Grizly88
сегодня в 15:48
Зидан был топом
Хитрый Лис
Хитрый Лис
вчера в 13:03
Ему виднее. Для меня его гол Байеру самый красивый, а голы в финале ЧМ самые важные
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 12:45
Щас такие банки не увидишь..., штрафные не увидишь..., да дохрена чего хорошего не увидишь. (facepalm)
амурец
амурец
вчера в 12:16
Гол был великолепен
ProKop92
ProKop92
вчера в 12:07
Такие голы, тем более в исполнении легенды футбола, десятки лет будут крутить во всевозможных подборках красивейших голов в истории футбола!!!
Великий игрок забил великий мяч!
salleeh
salleeh
вчера в 12:01
Лучший удар был сделан в грудак Матерацци…)))
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 11:27
лучший футбол Зидан показал, играя за Ювентус.
поэтому Реал забрал лучшего игрока туринского клуба.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 10:50, ред.
Даже не открыв новость, подумал об этом голе))
Но и гол, который он забил Матерацци, тоже красивый)))))
Alex_67
Alex_67
вчера в 10:44
Такие голы помнят всю жизнь
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