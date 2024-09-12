Зидан назвал самый красивый и важный гол в своей карьере

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вчера, 10:31

Бывший нападающий «Реала» рассказал о том, какой гол в своей карьере он считает лучшим. Слова француза приводит Tribuna со ссылкой на Real Madrid Play.

Лучший гол, самый красивый и самый важный [в моей карьере] — это тот, который я забил в ворота [Байера] из Леверкузена в финале Лиги чемпионов. Мне не хватало только этого гола, чтобы выиграть Лигу чемпионов. Хотя это не оригинально.

Зидан забил на 45-й минуте, с лёта пробив под перекладину.