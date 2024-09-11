Деку рассказал, почему «Барселона» подписала Ольмо

Спортивный директор «Барселоны» рассказал, почему клуб подписал полузащитника :

Мы подписали Дани Ольмо, потому что он полузащитник, которого нам не хватало. Было много критериев выбора, но Дани был игроком, которого нам не хватало. Дани дает нам эту жажду побед. «Барса» всегда была смесью доморощенных игроков и опытных футболистов.