Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеИспания. Примера 2024/2025

Деку рассказал, почему «Барселона» подписала Ольмо

вчера, 11:32

Спортивный директор «Барселоны» Деку рассказал, почему клуб подписал полузащитника Даниэля Ольмо:

Мы подписали Дани Ольмо, потому что он полузащитник, которого нам не хватало. Было много критериев выбора, но Дани был игроком, которого нам не хватало. Дани дает нам эту жажду побед. «Барса» всегда была смесью доморощенных игроков и опытных футболистов.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Веллитон заявил, что готов вернуться в «Спартак»
Вчера, 11:22
Деку рассказал, почему «Барселона» не подписала Уильямса
Вчера, 10:35
Винисиус извинился за поражение Бразилии
Вчера, 10:13
Почеттино: «Решение возглавить сборную США — это не только про футбол»
Вчера, 09:56
Моуриньо: «Осимхен — отличный игрок. Мне не нравится, что он много падает»
10 сентября
Главный тренер сборной Бразилии: «Мы будем в финале чемпионата мира-2026»
10 сентября
Все комментарии
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 11:52
Вроде и так понятно, подписали, значит нужен...
ProKop92
ProKop92
вчера в 11:45
Ольмо - классный игрок!
К тому же - испанец!
Барселона - молодцы, что подписали его.
Теперь ждём Эль Классико с оптимальными составами Реала и Барсы 🔥🔥🔥
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 