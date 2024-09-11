Деку рассказал, почему «Барселона» подписала Ольмо

Спортивный директор «Барселоны» Деку рассказал, почему клуб подписал полузащитника Даниэля Ольмо:
Мы подписали Дани Ольмо, потому что он полузащитник, которого нам не хватало. Было много критериев выбора, но Дани был игроком, которого нам не хватало. Дани дает нам эту жажду побед. «Барса» всегда была смесью доморощенных игроков и опытных футболистов.
К тому же - испанец!
Барселона - молодцы, что подписали его.
Теперь ждём Эль Классико с оптимальными составами Реала и Барсы 🔥🔥🔥
К тому же - испанец!
Барселона - молодцы, что подписали его.
Теперь ждём Эль Классико с оптимальными составами Реала и Барсы 🔥🔥🔥