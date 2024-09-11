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ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеАнглия. Премьер-Лига 2024/2025

Гендиректор МЮ: «Наша цель — вернуть клуб на вершину европейского футбола»

вчера, 21:31

Генеральный директор «Манчестер Юнайтед» Омар Беррада высказался о глобальных целях «дьяволов».

Клуб по-прежнему соблюдает как правила прибыли и устойчивого развития АПЛ, так и правила финансового фэйр-плей УЕФА. Мы трудимся над повышением финансовой устойчивости и вносим корректировки в нашу работу, чтобы сделать ее эффективнее и направить наши ресурсы на улучшение результатов команды.

По сути, мощь «Манчестер Юнайтед» обусловлена ​​любовью и преданностью наших фанатов. У нас есть четкая задача – вернуть клуб на вершину европейского футбола.

Все в команде придерживаются ясной стратегии, направленной на обеспечение устойчивого успеха как на поле, так и за его пределами, для максимальной пользы наших болельщиков, акционеров и других заинтересованных сторон.

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Все комментарии
FreshMeat
FreshMeat
сегодня в 12:33
Прошлогодний матч в Мюнхене с Баварией, поражение 0-1, защитники МЮ и Онана весь матч занимались пасами противнику и созданием для Баварии контратак, это выглядело просто смешно, потому что не будь этой нервной обстановки из-за ляпов обороны - МЮ кто знает, мог бы и выиграть?
Тен Хаг: "мы играли хорошо".
После таких заявлений тренера, все эти рассказы об улучшении МЮ кажутся сказками Андерсена.
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 11:14
Звучит, как мантра, не более того.
амурец
амурец
сегодня в 09:21
с тен Хагом?
Vladrad
Vladrad
сегодня в 06:37
Стоит только пожелать удачи в этом.
v3znbbvfkv9x
v3znbbvfkv9x
сегодня в 05:12
Тогда первым делом надо гнать беспонтового физручка-травокура
cc9b9sx7ygrn
cc9b9sx7ygrn
сегодня в 04:37
Цель хорошая, но пока только на словах
Ice van Reed
Ice van Reed
вчера в 23:58
Сначала Эмили Армстронг стала новой вокалисткой Linkin Park, а теперь Марк Армстронг бросает "ПСЖ" ради "Манчестер Юнайтед". Прямо неделя Армстронгов
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 23:11
и как сообщает L’Équipe, директор по доходам ПСЖ
Марк Армстронг перейдет в Манчестер Юнайтед....
директор по доходам))
скоро появится директор по расходам, директор по прыжкам в сторону, директор по подъему к вершинам
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 22:50, ред.
Вот Реал или МС никаких целей не декларируют. Они просто делают то, что требуется..., и не делают того, чего нельзя делать.

Проблема же руководства МЮ в том, что люди не понимают простых вещей. Они ищут корневые причины неудач в каких то заоблачных, никому неведомых мирах, абсолютно абстрагируясь от того, что лежит на поверхности - перед их носом. Это как искать отвёртку, перерыв верх дном инструментальный ящик, не отдавая себе отчёт в том, что она у тебя в руке.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 22:33
Пока только бла-бла-бла....типичные слова...
Денис Прокопьев
Денис Прокопьев ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 22:18
БОЖЕ В КЛУБЕ ПОСЛА САФА НЕ БЫЛО ЧЕТКОЙ СТРУКТУРЫ И ТОЛЬКО СЕЙЧАС НАЧИНАЕТ ВЫСТРАИВАТЬСЯ, НА ЭТО ПОНАДОБИТСЯ ВРЕМЯ
Alex_67
Alex_67
вчера в 22:17
Конечно же цель вернуть клуб на вершину европейского футбола... Правда есть большое сомнение в наличии ясной и чёткой стратегии. Может были допущены серьёзные ошибки и их стоит проанализировать. Пока же клуб движется в обход главной цели. Вместо приближения МЮ отдаляется от цели.
Варвар7
Варвар7
вчера в 22:14
Ну тут всё больше Омар про финансовое благополучие...)
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