Гендиректор МЮ: «Наша цель — вернуть клуб на вершину европейского футбола»

Генеральный директор «Манчестер Юнайтед» Омар Беррада высказался о глобальных целях «дьяволов».
Клуб по-прежнему соблюдает как правила прибыли и устойчивого развития АПЛ, так и правила финансового фэйр-плей УЕФА. Мы трудимся над повышением финансовой устойчивости и вносим корректировки в нашу работу, чтобы сделать ее эффективнее и направить наши ресурсы на улучшение результатов команды.
По сути, мощь «Манчестер Юнайтед» обусловлена любовью и преданностью наших фанатов. У нас есть четкая задача – вернуть клуб на вершину европейского футбола.
Все в команде придерживаются ясной стратегии, направленной на обеспечение устойчивого успеха как на поле, так и за его пределами, для максимальной пользы наших болельщиков, акционеров и других заинтересованных сторон.
Проблема же руководства МЮ в том, что люди не понимают простых вещей. Они ищут корневые причины неудач в каких то заоблачных, никому неведомых мирах, абсолютно абстрагируясь от того, что лежит на поверхности - перед их носом. Это как искать отвёртку, перерыв верх дном инструментальный ящик, не отдавая себе отчёт в том, что она у тебя в руке.
Проблема же руководства МЮ в том, что люди не понимают простых вещей. Они ищут корневые причины неудач в каких то заоблачных, никому неведомых мирах, абсолютно абстрагируясь от того, что лежит на поверхности - перед их носом. Это как искать отвёртку, перерыв верх дном инструментальный ящик, не отдавая себе отчёт в том, что она у тебя в руке.