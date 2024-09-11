Гендиректор МЮ: «Наша цель — вернуть клуб на вершину европейского футбола»

Генеральный директор «Манчестер Юнайтед» Омар Беррада высказался о глобальных целях «дьяволов».

Клуб по-прежнему соблюдает как правила прибыли и устойчивого развития АПЛ , так и правила финансового фэйр-плей УЕФА . Мы трудимся над повышением финансовой устойчивости и вносим корректировки в нашу работу, чтобы сделать ее эффективнее и направить наши ресурсы на улучшение результатов команды.

По сути, мощь «Манчестер Юнайтед» обусловлена ​​любовью и преданностью наших фанатов. У нас есть четкая задача – вернуть клуб на вершину европейского футбола.

Все в команде придерживаются ясной стратегии, направленной на обеспечение устойчивого успеха как на поле, так и за его пределами, для максимальной пользы наших болельщиков, акционеров и других заинтересованных сторон.