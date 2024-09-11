Роналду: «В 37 лет я забивал в „Манчестер Юнайтед“ в каждом матче»

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду высказался о своём возвращении в «Манчестер Юнайтед».
Когда я вернулся в «Манчестер Юнайтед», я был очень счастлив. Я был одним из лучших бомбардиров. Я делал невероятные вещи. В свой первый сезон в 37 лет я был третьим лучшим бомбардиром лиги. Я забивал на всех групповых этапах. Я забивал в каждой игре. Даже в лиге я забил 17 или 18 голов. Я сделал это потрясающе!
Он же самый титулованный футболист в истории футбола!
Самый полезный по системе гол + пас в истории футбола, как и в истории ЧМ.
Роналду говорит, что он забивает, но какой выхлоп?
В СА за Аль-Наср проиграл восемь финалов с момента перехода, но зато забито ох как много, да? Он стал лучше? Нет.
Даже количество золотых бутс показывает, что он не лучше Месси. И за календарный год не забивал 91 гол.
Даже по скорострельности брать, он не догнал Месси.
Он же самый титулованный футболист в истории футбола!
Самый полезный по системе гол + пас в истории футбола, как и в истории ЧМ.
Роналду говорит, что он забивает, но какой выхлоп?
В СА за Аль-Наср проиграл восемь финалов с момента перехода, но зато забито ох как много, да? Он стал лучше? Нет.
Даже количество золотых бутс показывает, что он не лучше Месси. И за календарный год не забивал 91 гол.
Даже по скорострельности брать, он не догнал Месси.
Так можно говорить, что Марадона не привёл сборную к победе на ЧМ, как и Пеле.
Адептам криша всё время хочется спустить Месси до уровня криша, но не получится.
Так можно говорить, что Марадона не привёл сборную к победе на ЧМ, как и Пеле.
Адептам криша всё время хочется спустить Месси до уровня криша, но не получится.
Не я без ума от Месси, а другой товарищ (с аватаркой Ман Сити)
Не я без ума от Месси, а другой товарищ (с аватаркой Ман Сити)
В АПЛ конкуренция намного выше чем в той же испанской лиге, клубы в среднем намного богаче, игроки сильнее (по стоимости) о тренерах этого не скажешь, тут все слишком сложно.
Но в каждом матче Роналду не забивал, ему померещилось, идеализируя прошлое.
В Испании он забивал гол за игру, как и у арабов, это факт.
В АПЛ конкуренция намного выше чем в той же испанской лиге, клубы в среднем намного богаче, игроки сильнее (по стоимости) о тренерах этого не скажешь, тут все слишком сложно.
Но в каждом матче Роналду не забивал, ему померещилось, идеализируя прошлое.
В Испании он забивал гол за игру, как и у арабов, это факт.
Чувак, который у тебя на аватарке, стал легендой благодаря ЧМ. Это самый престижный турнир в футболе.
Чувак, который у тебя на аватарке, стал легендой благодаря ЧМ. Это самый престижный турнир в футболе.
Ну выиграл! Молодец! Дальше-то что?..
Мне страшно представить, в каком ты был экстазе, когда закончилась серия пенальти в финале 😂😂😂
Надеюсь, не все сердечные таблетки дома выпил, когда Мбаппе третий забивал? 🤣🤣🤣
Ну выиграл! Молодец! Дальше-то что?..
Мне страшно представить, в каком ты был экстазе, когда закончилась серия пенальти в финале 😂😂😂
Надеюсь, не все сердечные таблетки дома выпил, когда Мбаппе третий забивал? 🤣🤣🤣
Он в 37 играл на высшем уровне и колотил топам, а не в любительской лиге
Он в 37 играл на высшем уровне и колотил топам, а не в любительской лиге
Речь только о том сколько голов легенда забивал в 37 и в какой ужасной форме в арг
Речь только о том сколько голов легенда забивал в 37 и в какой ужасной форме в арг
Забил 18 голов в АПЛ тогда, притом забивал Челси, Арсеналу, Тоттенхэму, в ворота последних двух 7 голов.
Жадный Месси уже в 34 года сбежал в чемпионат одной команды, покорять «великую» Лигу 1 против Лорьянов, Труа, Брестов, Клермонов и т.п., в составе лучшей команды этого чемпа, которая по составу в несколько раз лучше других 😁
Забил 18 голов в АПЛ тогда, притом забивал Челси, Арсеналу, Тоттенхэму, в ворота последних двух 7 голов.
Жадный Месси уже в 34 года сбежал в чемпионат одной команды, покорять «великую» Лигу 1 против Лорьянов, Труа, Брестов, Клермонов и т.п., в составе лучшей команды этого чемпа, которая по составу в несколько раз лучше других 😁
Емли бы он забивал в каждом матче в АПЛ в том сезоне, то он должен был бы забить не меньше 30 голов.
Дырявый хоть понимает, что он тупо врёт или тщеславие полностью парализовало мозг?
Емли бы он забивал в каждом матче в АПЛ в том сезоне, то он должен был бы забить не меньше 30 голов.
Дырявый хоть понимает, что он тупо врёт или тщеславие полностью парализовало мозг?