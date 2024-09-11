Роналду: «В 37 лет я забивал в „Манчестер Юнайтед“ в каждом матче»

Нападающий «Аль-Насра» высказался о своём возвращении в «Манчестер Юнайтед».

Когда я вернулся в «Манчестер Юнайтед», я был очень счастлив. Я был одним из лучших бомбардиров. Я делал невероятные вещи. В свой первый сезон в 37 лет я был третьим лучшим бомбардиром лиги. Я забивал на всех групповых этапах. Я забивал в каждой игре. Даже в лиге я забил 17 или 18 голов. Я сделал это потрясающе!