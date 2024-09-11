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Роналду: «В 37 лет я забивал в „Манчестер Юнайтед“ в каждом матче»

вчера, 16:15

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду высказался о своём возвращении в «Манчестер Юнайтед».

Когда я вернулся в «Манчестер Юнайтед», я был очень счастлив. Я был одним из лучших бомбардиров. Я делал невероятные вещи. В свой первый сезон в 37 лет я был третьим лучшим бомбардиром лиги. Я забивал на всех групповых этапах. Я забивал в каждой игре. Даже в лиге я забил 17 или 18 голов. Я сделал это потрясающе!

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Все комментарии
iIIiada
iIIiada ответ animudak (раскрыть)
сегодня в 12:35, ред.
Если ты не помнишь, почему я должен? Какой смысл вообще было мне писать, если не знаешь, что хотел сказать?
dlyaigry
dlyaigry
сегодня в 11:28
В этом маленьком тексте он сказал целых 9 раз "Я". Он болен.
Igo0rek
Igo0rek ответ _AgamagA_ (раскрыть)
сегодня в 05:23
Ибрагимович в целом переоценен, но забить столько голов в АПЛ в 40 лет, это все равно круто.
_AgamagA_
_AgamagA_ ответ Igo0rek (раскрыть)
сегодня в 00:16
Ибра в 40 столько забивал в АПЛ. Но пиарят бесполезного криша.
_AgamagA_
_AgamagA_ ответ ProKop92 (раскрыть)
сегодня в 00:15
Ну Месси не только выиграл ЧМ, он выиграл абсолютно все титулы со сборной, в том числе и с молодежной сборной он чемпион мира, олимпийский чемпион.
Он же самый титулованный футболист в истории футбола!
Самый полезный по системе гол + пас в истории футбола, как и в истории ЧМ.
Роналду говорит, что он забивает, но какой выхлоп?
В СА за Аль-Наср проиграл восемь финалов с момента перехода, но зато забито ох как много, да? Он стал лучше? Нет.

Даже количество золотых бутс показывает, что он не лучше Месси. И за календарный год не забивал 91 гол.

Даже по скорострельности брать, он не догнал Месси.
_AgamagA_
_AgamagA_ ответ oldrussian (комментарий удален) (раскрыть)
сегодня в 00:05
Месси забил дважды в финале, его вклад огромен. Второй матч с Мексикой он перевернул своим голом, иначе уехали бы домой.
Так можно говорить, что Марадона не привёл сборную к победе на ЧМ, как и Пеле.
Адептам криша всё время хочется спустить Месси до уровня криша, но не получится.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 21:41
Если откровенно, любой на его месте, в том числе и я, гордился бы достижениями португальца в его возрасте.
animudak
animudak ответ iIIiada (раскрыть)
вчера в 21:35
Я это писал с вконтакте аккаунта месяца 3-5 назад. Сейчас невозможно зайти с помощью соц сетей, так как доступ запрещен. Хз почему
iIIiada
iIIiada ответ animudak (раскрыть)
вчера в 20:46
Естественно забыл. Мне много пишут, думаешь я все помню? Напомни, если не лень.
ProKop92
ProKop92 ответ oldrussian (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 20:42
А чего ты мне это пишешь?))
Не я без ума от Месси, а другой товарищ (с аватаркой Ман Сити)
FreshMeat
FreshMeat
вчера в 20:33
55 игр 27 голов, что-то он недоговаривает.
В АПЛ конкуренция намного выше чем в той же испанской лиге, клубы в среднем намного богаче, игроки сильнее (по стоимости) о тренерах этого не скажешь, тут все слишком сложно.
Но в каждом матче Роналду не забивал, ему померещилось, идеализируя прошлое.
В Испании он забивал гол за игру, как и у арабов, это факт.
animudak
animudak ответ iIIiada (раскрыть)
вчера в 20:32
А что плохого упоминать Месси, когда речь идет о Роналду? Ты видимо забыл свой ответ, когда я тебе задавал тот же вопрос, но про Месси. Я думал ты не лицемер
112910415
112910415
вчера в 18:53
дно местоимение встречается бесконечно часто ...
НЕ Э Г О ИСТ
НЕ Э Г О ИСТ
вчера в 18:51, ред.
Так может говорить только чел, которого что-то жжёт.. А что жжёт?.. Критика его эгоизма и бесполезности его голов..И он её видит и читает.. Иначе зачем постоянно говорить об одном и том же.. Что принесли его голы?.. Ничего.. 0 трофеев.. Вылет от "любимого" Атлетико в ЛЧ.. 0+0 в обоих матчах.. А кто "вывел" МЮ в ЛЕ?.. Конечно Авейру.. Когда говорит о своих голах - партнеров не вспоминает.. Как только говорят о его 0 трофеев - виноваты партнёры.. Ничего нового.. У парня подгарает.. И не хило.. 8 предложений и девять слов "я".. Кто ещё так может?.. Только нарцисс, который проиграл за 3 года всё... Включая уважение.. А-ха-ха-ха.. 🤭🤣🍓👉🪠
iIIiada
iIIiada ответ ProKop92 (раскрыть)
вчера в 17:56
Чем победа Месси на ЧМ отличается от победы Реала в ЛЧ??? Разве фанаты Реала и Роналду не тычут своими ЛЧ???

Чувак, который у тебя на аватарке, стал легендой благодаря ЧМ. Это самый престижный турнир в футболе.
ProKop92
ProKop92 ответ iIIiada (раскрыть)
вчера в 17:44
Все твои комментарии сводятся к тому, что Месси выиграл ЧМ! 😂
Ну выиграл! Молодец! Дальше-то что?..
Мне страшно представить, в каком ты был экстазе, когда закончилась серия пенальти в финале 😂😂😂
Надеюсь, не все сердечные таблетки дома выпил, когда Мбаппе третий забивал? 🤣🤣🤣
iIIiada
iIIiada ответ Шишанутый (раскрыть)
вчера в 17:32
Не может набиватель статистики быть лучше чемпиона мира
iIIiada
iIIiada ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 17:31
Ну а смысл Месси повторять за Роналду? Он свою программу выполнил - выиграл ЧМ. А колотить бесполезную статистику это не его. Сколько раз пенальти уступил? В ПСЖ так вообще не бил пенальти и не скандалил по этому поводу. Представь, что сделал бы Роналду, если бы у него забрали право исполнять пенальти?
Rafael Benitez
Rafael Benitez ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 17:16
Точнее 38 голов должен был забить, если дословно воспринимать его слова.
Шишанутый
Шишанутый
вчера в 17:14
Рон в 37 лет разрывал в Апл сильнейшей лиге мира 👍 а гном в 37 лет уже сдулся и играет с любителями в бургер лиге 👎 Рон лучший!! 🐐
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 17:07
Откровенно говоря забить в АПЛ 17-18 голов в 37 лет, это круто!
25процентный клоун
25процентный клоун ответ iIIiada (раскрыть)
вчера в 16:59
Я лишь продолжил мысль Роналду, он не имеет право.
Он в 37 играл на высшем уровне и колотил топам, а не в любительской лиге
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 16:52
Фантомас разбушевался
Rupertt
Rupertt
вчера в 16:47
Роналду всегда был велик. Даже в возрасте 37 лет он продолжал показывать уровень, на который другие могут только равняться. Его вклад в команду был впечатляющим! Его слова подчеркивают не только его личные достижения, но и его постоянное стремление к совершенству, независимо от клуба и лиги.
iIIiada
iIIiada ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 16:44
А ты не хейтер? Упомянул Месси, где про него ни слова. Какой-то японец или китаец в 56 играет, а Роналду получается слабак, закончил в 39???
25процентный клоун
25процентный клоун ответ iIIiada (раскрыть)
вчера в 16:41
    z6dvc946vdm4
    z6dvc946vdm4
    вчера в 16:41
    Как сейчас помню, лечу это Я, лечу...
    Romeo 777
    Romeo 777
    вчера в 16:37, ред.
    Ну по факту так то.
    Забил 18 голов в АПЛ тогда, притом забивал Челси, Арсеналу, Тоттенхэму, в ворота последних двух 7 голов.
    Жадный Месси уже в 34 года сбежал в чемпионат одной команды, покорять «великую» Лигу 1 против Лорьянов, Труа, Брестов, Клермонов и т.п., в составе лучшей команды этого чемпа, которая по составу в несколько раз лучше других 😁
    sihafazatron
    sihafazatron
    вчера в 16:36
    Опять распетушился!)))
    Байкал-38
    Байкал-38
    вчера в 16:33
    Гея-нарцисса понесло!!!
    Емли бы он забивал в каждом матче в АПЛ в том сезоне, то он должен был бы забить не меньше 30 голов.
    Дырявый хоть понимает, что он тупо врёт или тщеславие полностью парализовало мозг?
    Гость
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