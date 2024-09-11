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Роналду: «Вряд ли тен Хаг не будет бороться с МЮ за победу в АПЛ и ЛЧ»

вчера, 15:02

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду поделился мнением о главном тренере МЮ Эрике тен Хаге.

Тренер «Манчестер Юнайтед»… Нельзя сказать, что он не будет бороться за победу в Премьер-Лиге или Лиге чемпионов.

Если Тен Хаг послушает Руда ван Нистелроя… Возможно, он сможет помочь. Он знает клуб, и клуб должен прислушаться к ребятам, которые выступали за МЮ. Рио Фердинанд, Рой Кин, Скоулз, Гари Невилл, сэр Алекс Фергюсон. Вы не сможете, вы не сможете перестроить клуб без знаний.

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Все комментарии
Шишанутый
Шишанутый ответ _AgamagA_ (раскрыть)
сегодня в 01:32, ред.
Гном это пиар продукт Фифа а Рон всего добился своим трудом, уваженее ему!👍 Если бы Роналду давали пенальти в каждом матче то и он бы стал чемпеоном мира но его не кто не тащит и не пиарят как Месську.
_AgamagA_
_AgamagA_ ответ Шишанутый (раскрыть)
сегодня в 00:23
Месси самый титулованный футболист в истории футбола!
Самый полезный игрок в истории футбола по системе гол + пас. Месси чемпион мира!!!

Криш проиграл восемь финалов подряд.
_AgamagA_
_AgamagA_ ответ Van Vanovich (раскрыть)
сегодня в 00:20
Проиграл восемь финалов подряд с момента перехода. Это одна из лучших команд лиги.

К примеру, Месси сразу взял титул с Интером, худшей командой лиги.
Один гений, другой просто болтун.
Van Vanovich
Van Vanovich ответ Хитрый Лис (раскрыть)
вчера в 22:06
8 турниров из 8ми?? )) Не знал. Осталось только советовать ему))
Шишанутый
Шишанутый ответ iIIiada (раскрыть)
вчера в 21:40
7 Хаг это физрук, только физрук может проигрывать 0-7 его сразу надо было снимать после того матча но до сих пор терпят?? 😡 гном 2-8 проиграл это тоже провал!! 👎 Большие чемпеоны не когда не позволяют так без вольно об себя ноги вытерать. Значит гном слабак и сам не чего не может, как ушли Неймар Иньеста и Хави он опозорился. Сбежал в Псж думал там Неймар с Мбаппе для него че то выйграют но снова провалился , не забил пенальти Реалу показал свою без полезность 😆
FreshMeat
FreshMeat
вчера в 21:08
Две фразы "не советуясь с ... списком" и "не сможете без знаний" подразумевают, что у Тен Хага знаний без советов - нет вообще. Типа такой олигофрен.
iIIiada
iIIiada ответ Шишанутый (раскрыть)
вчера в 20:48
МЮ начал падение после 2013. За 10 лет ни слова. Как только его выперли, сразу про проблемы заговорил и как управлять клубом.
НЕ Э Г О ИСТ
НЕ Э Г О ИСТ
вчера в 19:02
Месть так и хлещет из дырявого.. Полным напором.. Даёт советы другим, а сам не знает, что делать у себя на "родине" с безобидными скандированиями : Месси, Месси!.. А-ха-ха-ха.. 😂
112910415
112910415
вчера в 19:00
любопытное мнение
Rafael Benitez
Rafael Benitez
вчера в 17:54, ред.
Еще Тен Хаг должен послушать Мойеса, чтобы узнать в чем был провалв МЮ.
Видимо Роналду стал брать уроки философии у Ван Гала.
wrz43aa68pgc
wrz43aa68pgc
вчера в 17:33
капитан очевидность
Шишанутый
Шишанутый
вчера в 17:10
Рон прав он любит Мю и хочет как лучше для клуба. Физрук этот лысый шарлатан со всеми пере ругался солько лет уже в Мю а результат все нет ,игру не может поставить. Как его до сих пор терпят?? 😕
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 17:04
    Van Vanovich
    Van Vanovich
    вчера в 16:56
    Здесь игроки бывшие особо не помогут. Они играли при старой системе. МЮ стал заложником многолетнего тренерства Фергюсона и Плохих хозяев в виде Глейзеров. Сколько тренеров приходило. Нужен тренер строитель, который также будет прививать дисциплину, победный дух. Думаю надо год дать ЭТХ, и если не будет множества травм. Потом уже делать выводы по работе тренера.
    УЕСКА
    УЕСКА
    вчера в 16:43
    Тен Хаг хотя бы кубки выигрывает, а Роналду уже 4 года сидит без трофеев. Проиграл все, что только можно.
    Alex_67
    Alex_67
    вчера в 16:14
    К чему все эти разговоры? Хозяева видят ситуацию, но ничего не делают, чтобы её исправить. А Роналду нечего раздавать советы...
    5cw4wuq9e6vu
    5cw4wuq9e6vu
    вчера в 16:08
    Просто пробиться на следующий сезон в Лигу Чемпионов будет грандиозным успехом.
    Rupertt
    Rupertt
    вчера в 16:06
    Интересное мнение от Роналду. Может быть, действительно, Тен Хагу стоит послушать бывших игроков, таких как Фердинанд и Кин. Они знают, как работают внутренние процессы и что нужно для успеха. Прислушиваться к мнению старших и более опытных людей всегда полезно.
    Хитрый Лис
    Хитрый Лис
    вчера в 15:45
    Сейчас ни один тренер не приведет МЮ к победе в АПЛ и ЛЧ. Пока Гвардиола в Англии, другим ничего не светит. В ЛЧ еще сложнее, ведь кроме МС есть Реал. А еще Бавария, Барселона, Интер, ПСЖ и т. д. Так что советы Роналду бесполезны.

    Лучше бы сосредоточился на своей команде, чем совать свой нос в чужую команду. Аль-Наср проиграл 8 турниров из 8 с момента прихода Роналду.
    iIIiada
    iIIiada
    вчера в 15:41
    Человек, который 4 года не брал трофеи, дает советы как выиграть трофеи. Что дальше? Будет советовать как выиграть ЧМ, не имея понятия что это?

    Изгнание из МЮ так задело самолюбие балласта, что спустя 2 года не может принять этот факт. Что он, что его пес - Пирс Морган, до сих пор по каждой мелочи критикуют тен Хага.

    Эрик хоть выиграл 2 трофея, а сколько балласт?
    Рыжик-Мурыжик
    Рыжик-Мурыжик
    вчера в 15:39
    У Роналду нет предела завышенному самомнению. Мания величия вскоре может перерасти в психическое заболевание. Кем себя возомнил?
    Igo0rek
    Igo0rek ответ allemz (комментарий удален) (раскрыть)
    вчера в 15:38
    Причем эти объявления возле ПТУ расклеены)
    Байкал-38
    Байкал-38
    вчера в 15:38
    Проблема в том, что МЮ уже давно уже не способен на победы как в АПЛ, так и ЛЧ.
    Это знают даже в самом МЮ.
    Так же как все знают, что гей-нарцисс не способен даже в СА титул выиграть.
    А на последних крупных турнирах сборных так вообще только позорится.
    Дырявый просто как обиженная девочка ноет.
    Правильно его пнули под зад в направлении верблюдов.
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    вчера в 15:17
    Ну, ему-то со стороны виднее. Он бы сам руководил с удовольствием...
    Маг_тм
    Маг_тм
    вчера в 15:12
    Не понимаю, в описании говорится что Рон сказал: Тен Хаг не будет бороться за Апл и ЛЧ, а в тексте Рон говорит: нельзя сказать что он не будет бороться за Апл и ЛЧ. Это противоречие
    allemz
    allemz ответ пират Елизаветы (раскрыть)
    вчера в 15:12, ред.
      allemz
      allemz
      вчера в 15:10
      Жёстко проехался, как по 8 какому-то)))
      Ждём ответку от лысого, какое Роналду дерево))
      Georgud
      Georgud
      вчера в 15:09
      футбольный гений и сюда свой нос сунул.
      пират Елизаветы
      пират Елизаветы
      вчера в 15:08
      Малограмотный футболист указывает у кого есть знания)))
      ProKop92
      ProKop92
      вчера в 15:05
      Дело говорит
      Гость
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