Роналду: «Вряд ли тен Хаг не будет бороться с МЮ за победу в АПЛ и ЛЧ»

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду поделился мнением о главном тренере МЮ Эрике тен Хаге.
Тренер «Манчестер Юнайтед»… Нельзя сказать, что он не будет бороться за победу в Премьер-Лиге или Лиге чемпионов.
Если Тен Хаг послушает Руда ван Нистелроя… Возможно, он сможет помочь. Он знает клуб, и клуб должен прислушаться к ребятам, которые выступали за МЮ. Рио Фердинанд, Рой Кин, Скоулз, Гари Невилл, сэр Алекс Фергюсон. Вы не сможете, вы не сможете перестроить клуб без знаний.
Лучше бы сосредоточился на своей команде, чем совать свой нос в чужую команду. Аль-Наср проиграл 8 турниров из 8 с момента прихода Роналду.
Лучше бы сосредоточился на своей команде, чем совать свой нос в чужую команду. Аль-Наср проиграл 8 турниров из 8 с момента прихода Роналду.