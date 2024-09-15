Игрок чемпионата Южной Кореи спародировал празднование Лингарда

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вчера, 13:30

Нападающий «Сеула» забил гол в матче чемпионата Южной Кореи с «Тэджон Ситизен» (2:3).

Футболист отпраздновал взятие ворот своим фирменным танцем.

Через некоторое время Ким Ён Уг забил гол за «Тэджон Ситизен» и спародировал празднование англичанина. Фанатов это заставило улыбнуться.