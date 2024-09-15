Игрок чемпионата Южной Кореи спародировал празднование Лингарда

Нападающий «Сеула» Джесси Лингард забил гол в матче чемпионата Южной Кореи с «Тэджон Ситизен» (2:3).
Футболист отпраздновал взятие ворот своим фирменным танцем.
Через некоторое время Ким Ён Уг забил гол за «Тэджон Ситизен» и спародировал празднование англичанина. Фанатов это заставило улыбнуться.
Видать этот нападающий не так часто забивает, если нет своего фамильного почерка в праздновании голов.
Видать этот нападающий не так часто забивает, если нет своего фамильного почерка в праздновании голов.