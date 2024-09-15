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Игрок чемпионата Южной Кореи спародировал празднование Лингарда

вчера, 13:30

Нападающий «Сеула» Джесси Лингард забил гол в матче чемпионата Южной Кореи с «Тэджон Ситизен» (2:3).

Футболист отпраздновал взятие ворот своим фирменным танцем.

Через некоторое время Ким Ён Уг забил гол за «Тэджон Ситизен» и спародировал празднование англичанина. Фанатов это заставило улыбнуться.

Игрок чемпионата Южной Кореи спародировал празднование Лингарда

Игрок чемпионата Южной Кореи спародировал празднование Лингарда

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Все комментарии
stanichnik
stanichnik ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 15:13
Доброго Здоровья Ангел!
Видать этот нападающий не так часто забивает, если нет своего фамильного почерка в праздновании голов.
альсато
альсато
вчера в 14:56
лучше бы гангам стайл устроил)))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 14:12
Дурное Дело нехитрое. Своё что-нибудь придумать сложнее...
Alex_67
Alex_67
вчера в 14:02
А Лингард что, пример для подражания?
Вообще, копируют и подражают попугаи и обезьяны.
drug01
drug01
вчера в 14:02
Весёлый футбол пошёл!!!
Варвар7
Варвар7
вчера в 14:02
Хореографический "плагиат" по-корейски...)))
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