«Торпедо» проведёт турнир в честь 100-летия клуба

Президент «Торпедо» рассказал, как «чёрно-белые» отпразднуют столетие клуба.

С большой гордостью встречаю это знаковое событие, как и многие люди, которые работали и работают в клубе, наши ветераны, футболисты. Это большое событие для любого клуба такого масштаба, как «Торпедо». Что касается выполнения спортивных задач, то они приходят сами собой, если всё делается правильно в этой части. Поэтому результат не заставит себя ждать. Но главной задачей всё равно является строительство стадиона, чтобы в 2026 году мы проводили матчи на нём. Он уже находится в высокой степени готовности, в этом году мы полностью заканчиваем контур и крышу. В следующем году делаем благоустройство внутренней части арены. В октябре-ноябре 2025 года стадион будет в готовом состоянии, нам остаётся дождаться, чтобы встал газон, чтобы в апреле 2026 года мы начали там играть.

Конечно, уже есть понимание по тому, как мы отметим юбилей. Пригласили большое количество ветеранов. Естественно, большая праздничная программа: концерт группы CWT, всевозможные конкурсы, исторические отсылки, большое шоу на самой игре. Также есть интересная задумка, которую мы прорабатываем для реализации. Помимо этого, мы организуем большой турнир между нашими группами болельщиков, он будет носить исторический характер, мы сделаем ретроформы для команд болельщиков, они исторически принадлежат командам, которые были до «Торпедо» на этой территории — восточная, автозаводская и так далее. Мы постараемся сделать из этого значимое событие, чтобы болельщики были довольны, чтобы для них было интересно погрузиться в историю. Это мы выносим на конец сентября — начало октября.

Не так много клубов, которые преодолели отметку в 100 лет. Мы гордимся тем, что наш клуб это преодолел. Для нас это гордость. Предыдущие поколения торпедовцев приносили славу футбольному клубу, сегодняшнее поколение тоже будет стараться добиваться максимальных результатов.