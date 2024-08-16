«Торпедо» проведёт турнир в честь 100-летия клуба

Президент «Торпедо» Александр Волнушкин рассказал, как «чёрно-белые» отпразднуют столетие клуба.
С большой гордостью встречаю это знаковое событие, как и многие люди, которые работали и работают в клубе, наши ветераны, футболисты. Это большое событие для любого клуба такого масштаба, как «Торпедо». Что касается выполнения спортивных задач, то они приходят сами собой, если всё делается правильно в этой части. Поэтому результат не заставит себя ждать. Но главной задачей всё равно является строительство стадиона, чтобы в 2026 году мы проводили матчи на нём. Он уже находится в высокой степени готовности, в этом году мы полностью заканчиваем контур и крышу. В следующем году делаем благоустройство внутренней части арены. В октябре-ноябре 2025 года стадион будет в готовом состоянии, нам остаётся дождаться, чтобы встал газон, чтобы в апреле 2026 года мы начали там играть.
Конечно, уже есть понимание по тому, как мы отметим юбилей. Пригласили большое количество ветеранов. Естественно, большая праздничная программа: концерт группы CWT, всевозможные конкурсы, исторические отсылки, большое шоу на самой игре. Также есть интересная задумка, которую мы прорабатываем для реализации. Помимо этого, мы организуем большой турнир между нашими группами болельщиков, он будет носить исторический характер, мы сделаем ретроформы для команд болельщиков, они исторически принадлежат командам, которые были до «Торпедо» на этой территории — восточная, автозаводская и так далее. Мы постараемся сделать из этого значимое событие, чтобы болельщики были довольны, чтобы для них было интересно погрузиться в историю. Это мы выносим на конец сентября — начало октября.
Не так много клубов, которые преодолели отметку в 100 лет. Мы гордимся тем, что наш клуб это преодолел. Для нас это гордость. Предыдущие поколения торпедовцев приносили славу футбольному клубу, сегодняшнее поколение тоже будет стараться добиваться максимальных результатов.
Напомним, «Торпедо» является трёхкратным чемпионом СССР, шестикратным обладателем Кубка СССР и обладателем Кубка России.
После пяти туров «чёрно-белые» занимают пятое место в турнирной таблице Первой лиги.
Почему клуб с такой историей существует в первой лиге?
Команда, в которой играл Стрельцов должна быть в РПЛ.
И не просто быть, а быть среди безоговорочных лидеров.
Неужели нельзя найти деньги на возрождение Торпедо?
Почему клуб с такой историей существует в первой лиге?
Команда, в которой играл Стрельцов должна быть в РПЛ.
И не просто быть, а быть среди безоговорочных лидеров.
Неужели нельзя найти деньги на возрождение Торпедо?
А вот, Славные Ветераны Замечательного московского Клуба- это ГОРДОСТЬ, некогда грозного Клуба!!!!!!! Жаль, но многих уже нет с нами. Нет, многолетного ветерана и капитана команды В.Юрина. Нет С.Пригоды- железобетонного защитника Торпедо и Гордости клуба... Но зато, Хвала Всевышнему- Здравствуют и поныне- В.Сахаров, Е.Храбростин, С.Петренко, Н.Васильев, А.Зарапин и многих другие, Замечательные футболисты последнего Чемпионского состава Торпедо!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Мне, как ветерану болельщику, Памятны многие матчи команды и Великие футболисты Торпедо, которых имел Честь, и Счастье видеть воочию!!!!!!! И поэтому, от всего сердца- желаю торпедовцам, вернуть утраченные традиции, и Уважение, к Замечательной истории клуба!!!!!!! Верю, так- обязательно будет!!!!!!! Удачи тебе, ТОРПЕДО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
А вот, Славные Ветераны Замечательного московского Клуба- это ГОРДОСТЬ, некогда грозного Клуба!!!!!!! Жаль, но многих уже нет с нами. Нет, многолетного ветерана и капитана команды В.Юрина. Нет С.Пригоды- железобетонного защитника Торпедо и Гордости клуба... Но зато, Хвала Всевышнему- Здравствуют и поныне- В.Сахаров, Е.Храбростин, С.Петренко, Н.Васильев, А.Зарапин и многих другие, Замечательные футболисты последнего Чемпионского состава Торпедо!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Мне, как ветерану болельщику, Памятны многие матчи команды и Великие футболисты Торпедо, которых имел Честь, и Счастье видеть воочию!!!!!!! И поэтому, от всего сердца- желаю торпедовцам, вернуть утраченные традиции, и Уважение, к Замечательной истории клуба!!!!!!! Верю, так- обязательно будет!!!!!!! Удачи тебе, ТОРПЕДО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!