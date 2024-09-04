Слова Карпина огорчили вьетнамцев. Теперь сборной России придётся показать свой лучший футбол

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04 сентября 2024, 14:33

Надо уважить хозяев максимальной отдачей.

Сборная не рвалась играть во Вьетнаме

Голкиперу ПСЖ Сафонову придется преодолеть 20 000 километров, чтобы провести от силы один полный матч. В составе есть Латышонок из «Зенита» в очереди на дебют в первой команде. Тоже пролетел немало километров из Санкт-Петербурга в Ханой. Длина экватора около 40 000 километров, Сафонов совершит половину кругосветного путешествия. А Карпин в привычном ему стиле резко объяснял реалии, чем задел вьетнамцев.

Местные фанаты прочитали слова Карпина, что игры против Вьетнама и Таиланда – вынужденная мера. Разумеется, их огорчила футбольная наглость Валерия Георгиевича. Но где Карпин ошибается? Конечно, опасно посреди сезона гонять ценнейших игроков в Ханой. В дни матчей может быть до +36 градусов. Там другая влажность, а даже она влияет на поле и на организм. Анчелотти вот недоволен этой паузой для сборных.

Тренер «Реала» боится, что могут покалечить его звезд в Лиге наций. Надеемся, вьетнамские футболисты такие дружелюбные, как местные жители. А если сборные Вьетнама и Таиланда попробуют уравнять шансы, пиная звезд команды Карпина, то домой целыми вернутся не все. Было два варианта. Или не играть, или слабые азиатские соперники. Выбрали второй вариант, причем оба оппонента отказались прилететь в Москву.

Европейские команды заняты или чаще не желают встречаться со сборной России. В Южной Америке свои официальные футбольные разборки. У них отбор ЧМ -2026, прощание Луиса Суареса с командой Уругвая. А Карпин в Азии получит возможность обкатать парочку новых сочетаний. Тогда как наполнение и результаты матчей, которые проведут в четверг и субботу в 16:00 по московскому времени, зависят от мотивации гостей.

Без Глушенкова и Головина будет скучнее

Головин – главная звезда российского футбола прямо сейчас. Это единственный доступный капитан команды из Лиги чемпионов. У «Монако» зверские соперники, Александр после повреждения, поэтому его пожалели. Кузяев из «Гавра» в заявке. Но у Далера нет конфликта с Карпиным, в отличие от Глушенкова. Валерий Георгиевич заявил, что не помнит, чтобы форвард «Зенита» отказывался выходить на замену.

Предположим, поверили Карпину. Но сам главный тренер указал на «претензию» к Максиму. Полагаем, Глушенкову, чтобы в будущем заиграть в сборной, нужно лучше работать без мяча. Против слабых соперников, а у команды Карпина почти все они такие, важно постоянно давить. Глушенков играет аритмично. В «Локомотиве» были ассисты, но меньше забивал. В «Зенит» много голов и мало последних передач.

Карпину нужен более классический подход правого инсайда. Но Глушенков получил травму руки. Из атакующей группы «Зенита» в сборную попал сейчас только Мостовой. С Глушенковым и Головиным могли увидеть состав, близкий к оптимальному. Также не будет Захаряна, которому в «Реале Сосьедад» отдали восьмой номер Мерино. Намек на доверие тренера, ведь это цифра для футболиста стартового состава.

Арсен лечится, Максим лечится, Александр сыграл 9 минут за «Монако» в чемпионате Франции, тоже недавно из лазарета. Обидно, ведь именно эти три футболиста могли выйти в основе. Причем с Глушенковым можно тестировать схему «4-4-2» со вторым нападающим. Головин и Захарян в своей жизни играли на разных позициях в центре поля и в атаке, пусть оба тяготеют к удобной позиции левого инсайда.

Многим в заявке надо доказать свой класс

Врать не будем. Если бы сейчас Карпин готовился к матчам против Англии, Греции и Ирландии, играя во втором дивизионе Лиги наций, то могли ждать неприятностей. Нынешняя заявка скромнее, чем раньше. Много неопытных ребят. Морозову, Сильянову, Хлусевичу, Круговому и Солдатенкову было бы сложно пробиться в сборную с Игнашевичем, Березуцкими, Анюковым и Жирковым в обороне. Молодой Марио Фернандес тоже сильнее всех латералей Карпина.

В полузащите можно обратить внимание на варианты в опорной зоне. Там Глебов с нестабильными выступлениями за «Ростов». Карпукас, который не всегда в основе «Локомотива». А когда играет, то порой подставляет Баринова, ведь Артём в прошлом смотрелся интереснее. В составе сборной нет Умярова, который занимает позицию формального опорника в «Спартаке», зато есть Литвинов, но он теперь защитник. И все перечисленные ребята слабее Игоря Денисова.

Тут можно найти сходство сборных России и Бразилии. Предыдущее предложение написано, разумеется, с долей иронии. Но Карпину приходится играть со слабыми соперниками не самым крутым составом. Как и у Бразилии, раньше было больше звезд. На ЧМ -2018 в заявке находились молодые Смолов и Дзюба, а третьим нападающим обозвали Алексея Миранчука. Но даже тогда выбор нападающих был заметно представительнее, чем в нынешней заявке.

У Тюкавина 1 гол в 7 матчах РПЛ и не лучшая форма. Воробьев ярко начал в «Локомотиве». Но в последних матчах Дмитрий смотрится плохо. Мусаев тоже не форвард мечты для ЦСКА . Так что понимаем, почему вьетнамцы спрашивают, сыграет ли Дзюба. Российский футбол последних лет не подарил миру новых узнаваемых игроков. Наверное, для части болельщиков это повод не смотреть спарринги на это неделе. Но скромному составу поддержка нужна сильнее.