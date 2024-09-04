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Слова Карпина огорчили вьетнамцев. Теперь сборной России придётся показать свой лучший футбол

04 сентября 2024, 14:33
Карпин Валерий

Надо уважить хозяев максимальной отдачей.

Сборная не рвалась играть во Вьетнаме

Голкиперу ПСЖ Сафонову придется преодолеть 20 000 километров, чтобы провести от силы один полный матч. В составе есть Латышонок из «Зенита» в очереди на дебют в первой команде. Тоже пролетел немало километров из Санкт-Петербурга в Ханой. Длина экватора около 40 000 километров, Сафонов совершит половину кругосветного путешествия. А Карпин в привычном ему стиле резко объяснял реалии, чем задел вьетнамцев.

Местные фанаты прочитали слова Карпина, что игры против Вьетнама и Таиланда – вынужденная мера. Разумеется, их огорчила футбольная наглость Валерия Георгиевича. Но где Карпин ошибается? Конечно, опасно посреди сезона гонять ценнейших игроков в Ханой. В дни матчей может быть до +36 градусов. Там другая влажность, а даже она влияет на поле и на организм. Анчелотти вот недоволен этой паузой для сборных.

Тренер «Реала» боится, что могут покалечить его звезд в Лиге наций. Надеемся, вьетнамские футболисты такие дружелюбные, как местные жители. А если сборные Вьетнама и Таиланда попробуют уравнять шансы, пиная звезд команды Карпина, то домой целыми вернутся не все. Было два варианта. Или не играть, или слабые азиатские соперники. Выбрали второй вариант, причем оба оппонента отказались прилететь в Москву.

Европейские команды заняты или чаще не желают встречаться со сборной России. В Южной Америке свои официальные футбольные разборки. У них отбор ЧМ-2026, прощание Луиса Суареса с командой Уругвая. А Карпин в Азии получит возможность обкатать парочку новых сочетаний. Тогда как наполнение и результаты матчей, которые проведут в четверг и субботу в 16:00 по московскому времени, зависят от мотивации гостей.

Без Глушенкова и Головина будет скучнее

Головин – главная звезда российского футбола прямо сейчас. Это единственный доступный капитан команды из Лиги чемпионов. У «Монако» зверские соперники, Александр после повреждения, поэтому его пожалели. Кузяев из «Гавра» в заявке. Но у Далера нет конфликта с Карпиным, в отличие от Глушенкова. Валерий Георгиевич заявил, что не помнит, чтобы форвард «Зенита» отказывался выходить на замену.

Предположим, поверили Карпину. Но сам главный тренер указал на «претензию» к Максиму. Полагаем, Глушенкову, чтобы в будущем заиграть в сборной, нужно лучше работать без мяча. Против слабых соперников, а у команды Карпина почти все они такие, важно постоянно давить. Глушенков играет аритмично. В «Локомотиве» были ассисты, но меньше забивал. В «Зенит» много голов и мало последних передач.

Карпину нужен более классический подход правого инсайда. Но Глушенков получил травму руки. Из атакующей группы «Зенита» в сборную попал сейчас только Мостовой. С Глушенковым и Головиным могли увидеть состав, близкий к оптимальному. Также не будет Захаряна, которому в «Реале Сосьедад» отдали восьмой номер Мерино. Намек на доверие тренера, ведь это цифра для футболиста стартового состава.

Арсен лечится, Максим лечится, Александр сыграл 9 минут за «Монако» в чемпионате Франции, тоже недавно из лазарета. Обидно, ведь именно эти три футболиста могли выйти в основе. Причем с Глушенковым можно тестировать схему «4-4-2» со вторым нападающим. Головин и Захарян в своей жизни играли на разных позициях в центре поля и в атаке, пусть оба тяготеют к удобной позиции левого инсайда.

Многим в заявке надо доказать свой класс

Врать не будем. Если бы сейчас Карпин готовился к матчам против Англии, Греции и Ирландии, играя во втором дивизионе Лиги наций, то могли ждать неприятностей. Нынешняя заявка скромнее, чем раньше. Много неопытных ребят. Морозову, Сильянову, Хлусевичу, Круговому и Солдатенкову было бы сложно пробиться в сборную с Игнашевичем, Березуцкими, Анюковым и Жирковым в обороне. Молодой Марио Фернандес тоже сильнее всех латералей Карпина.

В полузащите можно обратить внимание на варианты в опорной зоне. Там Глебов с нестабильными выступлениями за «Ростов». Карпукас, который не всегда в основе «Локомотива». А когда играет, то порой подставляет Баринова, ведь Артём в прошлом смотрелся интереснее. В составе сборной нет Умярова, который занимает позицию формального опорника в «Спартаке», зато есть Литвинов, но он теперь защитник. И все перечисленные ребята слабее Игоря Денисова.

Тут можно найти сходство сборных России и Бразилии. Предыдущее предложение написано, разумеется, с долей иронии. Но Карпину приходится играть со слабыми соперниками не самым крутым составом. Как и у Бразилии, раньше было больше звезд. На ЧМ-2018 в заявке находились молодые Смолов и Дзюба, а третьим нападающим обозвали Алексея Миранчука. Но даже тогда выбор нападающих был заметно представительнее, чем в нынешней заявке.

У Тюкавина 1 гол в 7 матчах РПЛ и не лучшая форма. Воробьев ярко начал в «Локомотиве». Но в последних матчах Дмитрий смотрится плохо. Мусаев тоже не форвард мечты для ЦСКА. Так что понимаем, почему вьетнамцы спрашивают, сыграет ли Дзюба. Российский футбол последних лет не подарил миру новых узнаваемых игроков. Наверное, для части болельщиков это повод не смотреть спарринги на это неделе. Но скромному составу поддержка нужна сильнее.

У Карпина всего 1 поражение в 18 играх, которые учитываются ФИФА. Причем речь о неудаче против будущих призеров ЧМ-2022 хорватов в гостях после автогола Кудряшова. Беларусь, Сербию и Кубу команда Валерия Георгиевича обыграла с общим счетом 16:0. Если Вьетнам падёт с большой разницей, то будет уникальная серия разгромов. В заявке не самые крутые защитники. Но хавбеки Обляков и Батраков сделают всё, чтобы Тюкавин не голодал без явных моментов.

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Все комментарии
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Юрий Сенатов 1 (комментарий удален) (раскрыть)
04 сентября в 20:21
Оценка его личности как с "независимой манерой общения" глубоко ошибочна. Мне не нравится твои оценки меня типа " стал выкручиваться". Мне это не надо. Я за 35 лет работы в системе привык отстаивать свою точку зрения, а не "выкручиваться". Советую тебе, если с одного раза смысл моей аргументации непонятен, прочитай еще 2-3 раза. Удачи в освоении азов психологии общения. Чтобы отличать" независимую манеру общения" от банального хамства. Это несложно при желании.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Юрий Сенатов 1 (комментарий удален) (раскрыть)
04 сентября в 20:15
Давай . по существу. Я по роду своей профессии давно не имею эмоций по личностям. Отношусь к Карпину спокойно, не предвзято. Скорее равнодушно, а как личность он мне неинтересен из-за своей примитивности. А тот ответ. что я привел на вопрос вьетнамского журналиста - это чистейшее международное хамство. У нас в Саранск, например, то сошло бы, а там недопустимо. Если он тренер сборной и уже давно и иногда наша сборная играет международные матчи, освоить элементарные номы международного этикета необходимо. Видимо ему его гипер Эго не позволяет. А это и есть хамство. Все.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Юрий Сенатов 1 (комментарий удален) (раскрыть)
04 сентября в 19:24
В частности, Карпина, который говорил в ответ на вопрос о матчах сборной: «Вы думаете, мы рвались ехать во Вьетнам?»
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1388102/dang-van-lam-karpin-valeriy 03.09.2024
На международном уровне - это вопиющее хамство.
А за все годы в ответах российским журналистам можно собрать 2 тома хамства.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Юрий Сенатов 1 (комментарий удален) (раскрыть)
04 сентября в 19:19
За последние 5 лет, или за все время. ? Там слишком много хамства и высокомерия. Есть такая наука психология общения, ему хорошо бы введение хотя бы почитать. Практически в каждом ответе на вопрос журналистов сквозит явное, или скрытое хамство, и высокомерие и не только в словах, но и в интонации.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
04 сентября в 18:25
Мне непонятно, с какой целью постоянно муссируют фамилию Захаряна? Кто это такой? Он уже больше года в футбол не играет. Минимум человек 5 в РПЛ выглядят лучше Захаряна. А что касается слов Карпина, то хамство в словах - это его многолетний фирменный стиль общения. Так воспитан.
112910415
112910415
04 сентября в 16:57
желательно показать внятную игру
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
04 сентября в 16:47
Карпинский язык способен мотивировать как своих игроков так и игроков соперника...
Аксинья
Аксинья ответ Юрий Сенатов 1 (комментарий удален) (раскрыть)
04 сентября в 16:30
Сафонова надо время от времени срывать с места, чтобы корни в парижскую лавку не пустил...
CSKA2012
CSKA2012
04 сентября в 16:15
Во будет забавно если проиграют им ))
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