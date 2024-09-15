«Этим он провоцирует людей». Миятович — о праздновании гола Винисиуса

«Реал Сосьедад» уступил «Реалу» в матче Ла Лиги (0:2).

Один из голов забил . Празднуя, он подошел к трибунам с болельщиками команды хозяев и приложил указательный палец к губам. Экс-игрок «сливочных» поделился мнением на этот счет.

Мы все рады [голу], но празднование нас разочаровало. Зачем ты так поступаешь?

Это не идет ему на пользу. Таким празднованием Винисиус провоцирует людей.