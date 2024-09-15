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«Этим он провоцирует людей». Миятович — о праздновании гола Винисиуса

вчера, 08:47
Реал СосьедадЛоготип футбольный клуб Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)0 : 2Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

«Реал Сосьедад» уступил «Реалу» в матче Ла Лиги (0:2).

Один из голов забил Винисиус Жуниор. Празднуя, он подошел к трибунам с болельщиками команды хозяев и приложил указательный палец к губам. Экс-игрок «сливочных» Предраг Миятович поделился мнением на этот счет.

Мы все рады [голу], но празднование нас разочаровало. Зачем ты так поступаешь?

Это не идет ему на пользу. Таким празднованием Винисиус провоцирует людей.

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Все комментарии
Dauletbek
Dauletbek
сегодня в 00:20
Если так будет продолжаться...Мадрид расстанется с ним.
ABir
ABir
вчера в 18:41
А по мнению Миятовича он после гола должен стоять с грустным взглядом, опустив глаза в газон?
альсато
альсато
вчера в 15:09
а вот я помню одного футболиста, который не праздновал свои забитые голы, а извинялся перед трибунами принимающей стороны!
Fantazista_555
Fantazista_555
вчера в 14:38
Вот кому достанется звание главный пи...ас в футболе.
Fantazista_555
Fantazista_555
вчера в 14:36
За провокации вообще-то надо жёлтые давать. Это го.но постоянно так делает.
112910415
112910415
вчера в 13:28
Токсичный парень!
НЕ Э Г О ИСТ
НЕ Э Г О ИСТ
вчера в 12:46
Такие "авейры" не исправляются.. ☝️
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 12:38
Это расизм по отношению к Вини, нельзя его в чём то обвинять...
А болельщики в такие моменты должны падать на колени и чистить Вини бутсы.

А если серьёзно, то Вини ненавидят за его поступки, а он прикрывается расизмом.
Пора уже УЕФА и ФИФА наказывать Вини за его поступки.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 11:54
Пренеприятнейшая личность. Именно по этой причине "Золотой мяч" за этот год пролетит ( проскачет, просвистит ) мимо него. " Таких не берут в космонавты ".
( песенн.)
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 11:16
Винисиус прекрасный футболист, это бесспорно, но походу, как человек не очень, регулярные провокации игроков и болел, поэтому не удивительно, что к нему так относятся.
И сравнивая с обезьянкой, явно не имеют ввиду его цвет кожи, а именно поведение, ведь в Реале много темнокожих, но их уважают и никто не трогает.
yekszt5m3jbq
yekszt5m3jbq
вчера в 10:30
Типичный футбольный провокатор.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 10:16, ред.
Ему надо кормить прессу и получать выгоду всё время оставаясь на слуху....
Лишняя провокация - отличный повод стереть с лица плевки болельщиков соперника и заявить о неимоверных притеснениях со стороны слаботолерантных особей....

Миятович игрок Реала....кто забыл...бывший...
И то видит перебор...
shlomo
shlomo
вчера в 10:05
Вроде как уже и не молодой, а детство в одном месте играет....
ssspartak
ssspartak
вчера в 09:25
У всех футболистов есть шанс играть ещё и на публику. Большинство, конечно, адекватные. Но кто то этим шансом пользуется активнее.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 09:05
Главный провокатор в футболе! Сначала выделывается, а потом ноет.
Хитрый Лис
Хитрый Лис
вчера в 09:03
Уже кажется, что специально провоцирует людей, чтобы извлечь пользу для себя от "расистов".
Варвар7
Варвар7
вчера в 08:59
Как бы не праздновал бы голы Вини - это всё равно будет выглядеть как провокация...)
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