«Этим он провоцирует людей». Миятович — о праздновании гола Винисиуса

«Реал Сосьедад» уступил «Реалу» в матче Ла Лиги (0:2).
Один из голов забил Винисиус Жуниор. Празднуя, он подошел к трибунам с болельщиками команды хозяев и приложил указательный палец к губам. Экс-игрок «сливочных» Предраг Миятович поделился мнением на этот счет.
Мы все рады [голу], но празднование нас разочаровало. Зачем ты так поступаешь?
Это не идет ему на пользу. Таким празднованием Винисиус провоцирует людей.
Лишняя провокация - отличный повод стереть с лица плевки болельщиков соперника и заявить о неимоверных притеснениях со стороны слаботолерантных особей....
Миятович игрок Реала....кто забыл...бывший...
И то видит перебор...
Лишняя провокация - отличный повод стереть с лица плевки болельщиков соперника и заявить о неимоверных притеснениях со стороны слаботолерантных особей....
Миятович игрок Реала....кто забыл...бывший...
И то видит перебор...