«Кристал Пэлас» и «Манчестер Юнайтед» не забили голов в игре АПЛ

«Кристал Пэлас» и «Манчестер Юнайтед» сыграли вничью в матче 5-го тура АПЛ (0:0).
КП занимает 16-е место в чемпионате Англии (3 очка). МЮ идёт 11-м (7 баллов).
|Кристал Пэлас0 : 0Манчестер Юнайтед
|Матч завершен
«Кристал Пэлас» и «Манчестер Юнайтед» сыграли вничью в матче 5-го тура АПЛ (0:0).
КП занимает 16-е место в чемпионате Англии (3 очка). МЮ идёт 11-м (7 баллов).
Мне интересно другое, что стало с командой Гласнера???? Он отлично отработал концовку прошлого сезона, а в этом дела вообще не прут?! Неужели уход Олисе так сказался на результаты!?
Мне интересно другое, что стало с командой Гласнера???? Он отлично отработал концовку прошлого сезона, а в этом дела вообще не прут?! Неужели уход Олисе так сказался на результаты!?