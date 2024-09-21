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«Кристал Пэлас» и «Манчестер Юнайтед» не забили голов в игре АПЛ

вчера, 21:22
Кристал ПэласЛоготип футбольный клуб Кристал Пэлас (Лондон)0 : 0Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер ЮнайтедМатч завершен

«Кристал Пэлас» и «Манчестер Юнайтед» сыграли вничью в матче 5-го тура АПЛ (0:0).

КП занимает 16-е место в чемпионате Англии (3 очка). МЮ идёт 11-м (7 баллов).

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Все комментарии
FreshMeat
FreshMeat
вчера в 23:12
Вы припоминаете, чтобы Тенхаг когда-нибудь винил самого себя? Что-то тут не так. Он святой типа ваще?
FreshMeat
FreshMeat
вчера в 23:07, ред.
Ну... равные команды на данный момент, хотя в прошлом сезоне Кристал Пэлэс победил МЮ в гостях 0-1 и дома 4-0. Так что определенную работу Тенхага можно уже видеть воочию. Некий прогресс команды в виде одного очка вместо нуля.
Варвар7
Варвар7
вчера в 22:42
А, что нам на это скажет начальник тр... ГТ МЮ...)))
33w3dbyssfcg
33w3dbyssfcg
вчера в 22:13
Да уж, не смогли середнячок обыграть...
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 21:35
зато закрепился в середине таблицы.
тен хаг - 10.
sihafazatron
sihafazatron ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 21:27
Думаю в концовке прошлого сезона пэлас выдал свой максимум, были на пике форме. А щас немного сдали, но в целом обычный середняк, не больше не меньше
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 21:26
Бестолковые замены 10Хаага сломали игру
A.S.A
A.S.A
вчера в 21:26
Скажу так, на победу ни кто не наиграл, поэтому ничья справедлива...
Мне интересно другое, что стало с командой Гласнера???? Он отлично отработал концовку прошлого сезона, а в этом дела вообще не прут?! Неужели уход Олисе так сказался на результаты!?
Гость
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