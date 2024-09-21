«Ювентус» и «Наполи» не выявили победителя

«Ювентус» сыграл вничью с «Наполи» в матче 5-го тура Серии А (0:0).
Туринский клуб занимает 4-е место в чемпионате Италии (9 очков). Неаполитанцы идут 3-ми (10 баллов).
«Ювентус» сыграл вничью с «Наполи» в матче 5-го тура Серии А (0:0).
Туринский клуб занимает 4-е место в чемпионате Италии (9 очков). Неаполитанцы идут 3-ми (10 баллов).
Ну чтоже, ждемс "автобус Рубина", с его дешевыми отмазками в адрес безделушки и нападками на Мудрика, который, кстате, может продолжить карьеру не в Турции, куда делегирует его "нетоповый Дида", а во Франции...)))
Ну чтоже, ждемс "автобус Рубина", с его дешевыми отмазками в адрес безделушки и нападками на Мудрика, который, кстате, может продолжить карьеру не в Турции, куда делегирует его "нетоповый Дида", а во Франции...)))