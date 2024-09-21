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«Ювентус» и «Наполи» не выявили победителя

вчера, 20:57
ЮвентусЛоготип футбольный клуб Ювентус (Турин)0 : 0Логотип футбольный клуб Наполи (Неаполь)НаполиМатч завершен

«Ювентус» сыграл вничью с «Наполи» в матче 5-го тура Серии А (0:0).

Туринский клуб занимает 4-е место в чемпионате Италии (9 очков). Неаполитанцы идут 3-ми (10 баллов).

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Все комментарии
artem saribekyan 1
artem saribekyan 1 ответ Lika Kezheradze (раскрыть)
сегодня в 08:42
Согласен. Но не во всем. Коннкретно с тем, что Хвичу и Мудрика и рядом ставить нельзя! Хвича игрок, чемпион Италии, доказавший нужность свою и потенциал футболиста, любимец болельщиков. Мудрик же известен лишь тем, что когда провернули сделку по отмыванию денег с Украины, он оказался тем, кого продавали, распиарив при этом до небес! Я знаю о чем говорю.
Мы увидели Мудрика в деле: он никто, его помнить, тем более любить ,болельщики Челси не будут.
Хочешь оскорбить Хвичу Кварацхелия- сравни его с Мудриком!
Lika Kezheradze
Lika Kezheradze
сегодня в 00:15, ред.
Capral, какое вы чудо!!! Такой многострадальный - всегда отважно смотрите: ,,дешевку", ,,пустышку", ,,погремушку", ,,спесивого безделушку", ,,подделку бездарную". Он же ,,дешевый фраер", ,,редиска", ,,пустое место" ,,фальшивка", ,,убожество", ,,испорченный товар", ,,побрякушка" ,,галимый игрошичка", ,,вискочка дешевая" ; У него ,,безобразная хилая физика", ,,он некому не нужен, даже шнурки гладитъ'', ,,примитивщик" ,,хвастун", ,,полное ничтожество", ,,сопляк", ,,грузинка", ,,невоспитанный мерзавец" и просто ,,Хвичка!"...
Эверест мазохизма!!!
А я смотрю на Мудрика - у него ,,потенциал неограниченный" и ,,практически универсал!"..
Capral, Вы мой Кумир, по кличке - ,,К.К" (по Грузинский -,,куана капрали")
BIANCONERI27
BIANCONERI27
вчера в 23:56
Жаль что не дожали мусорку,но Юве еще строится,лучше ничья чем поражения
Alex_67
Alex_67
вчера в 21:23
Оба клуба выбрали защитный вариант.
Capral
Capral ответ Egorium19 (раскрыть)
вчера в 21:12
А можно сказать и по другому- игра была равна...)))
Egorium19
Egorium19
вчера в 21:10
Игра равных команд, счет соответствующий.
Capral
Capral
вчера в 21:09, ред.
Как и ожидалось, дешевка- специалист исключительно по середнякам и подвалу... Видимо, поэтому, он и не доиграл матч... Хотя, нынешний Ювентус, вряд ли можно назвать топом. Топом, он был в нулевых, а сейчас, как и весь итальянский футбол в упадке. Мда, больно смотреть, после Дель Пьеро, Недведа и Каморанези на нынешних сериальщиков, просто без слёз не взглянешь.

Ну чтоже, ждемс "автобус Рубина", с его дешевыми отмазками в адрес безделушки и нападками на Мудрика, который, кстате, может продолжить карьеру не в Турции, куда делегирует его "нетоповый Дида", а во Франции...)))
Trogl Troglovic
Trogl Troglovic
вчера в 21:07
Нечто отдаленно похожее на футбол показали команды
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 20:58
Типичный сериал... предсказуемо
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