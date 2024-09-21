«Ливерпуль» одержал крупную победу над «Борнмутом»

«Ливерпуль» обыграл «Борнмут» в матче 5-го тура АПЛ (3:0).
На 26-й минуте счёт открыл Луис Диас. На 28-й колумбиец сделал дубль. Дарвин Нуньес на 37-й забил третий гол.
«Ливерпуль» лидирует в чемпионате Англии (12 очков). «Борнмут» идёт 13-м (5 баллов).
Борнмут хорошая крепкая команда. Атака у них интересная.
лидер атаки Сессеньон набрал хорошую форму.
Хорошо что красные все решили в первом тайме.
Дарвин решил все взять в свои руки, раз от команды не получает пасов,
сегодня наконец уругваец забил гол.
Салах играл посредственно.
Зато Диас в огне.
Второй тайм так себе.
Кажется, команда доигрывала матч на расслабоне.
Сколько ударов Борнмут в конце нанес? Келлехер герой.
Есть победа всухую
Борнмут хорошая крепкая команда. Атака у них интересная.
лидер атаки Сессеньон набрал хорошую форму.
Хорошо что красные все решили в первом тайме.
Дарвин решил все взять в свои руки, раз от команды не получает пасов,
сегодня наконец уругваец забил гол.
Салах играл посредственно.
Зато Диас в огне.
Второй тайм так себе.
Кажется, команда доигрывала матч на расслабоне.
Сколько ударов Борнмут в конце нанес? Келлехер герой.
Есть победа всухую