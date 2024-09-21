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«Ливерпуль» одержал крупную победу над «Борнмутом»

вчера, 18:54
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль3 : 0Логотип футбольный клуб БорнмутБорнмутМатч завершен

«Ливерпуль» обыграл «Борнмут» в матче 5-го тура АПЛ (3:0).

На 26-й минуте счёт открыл Луис Диас. На 28-й колумбиец сделал дубль. Дарвин Нуньес на 37-й забил третий гол.

«Ливерпуль» лидирует в чемпионате Англии (12 очков). «Борнмут» идёт 13-м (5 баллов).

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Все комментарии
матос
матос
вчера в 20:27
Отлично Ливерпуль , с победой.
IKER-RAUL
IKER-RAUL
вчера в 19:41
С заслуженной победой красных, молодцы!
Келехеру спасибо за сухарь, красавчик!!!!
Steven Gerrard 008
Steven Gerrard 008
вчера в 19:22
Рад за Дарвина.
Steven Gerrard 008
Steven Gerrard 008
вчера в 19:20
С победой! Диас в ударе!
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 19:04
С командами, играющими в атаку, Ливерпуль проблем не испытывает.
Борнмут хорошая крепкая команда. Атака у них интересная.
лидер атаки Сессеньон набрал хорошую форму.
Хорошо что красные все решили в первом тайме.
Дарвин решил все взять в свои руки, раз от команды не получает пасов,
сегодня наконец уругваец забил гол.
Салах играл посредственно.
Зато Диас в огне.
Второй тайм так себе.
Кажется, команда доигрывала матч на расслабоне.
Сколько ударов Борнмут в конце нанес? Келлехер герой.
Есть победа всухую
Гость
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