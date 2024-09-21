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ПАОК крупно обыграл «Волос». Чалов забил первый гол в Греции

вчера, 19:05
ВолосЛоготип футбольный клуб Волос1 : 4Логотип футбольный клуб ПАОК (Салоники)ПАОКМатч завершен

«Волос» потерпел поражение от ПАОКа в матче 5-го тура Суперлиги Греции (1:4).

На 3-й минуте хозяева поля могли выйти вперёд, но пенальти не реализовал Омри Алтман. На 24-й команда из Салоников повела — одиннадцатиметровый реализовал Штефан Шваб. Томас Мург на 54-й удвоил преимущество гостей. Хуниор Мендьета на 57-й сократил отставание хозяев поля в счёте. Тайсон на 60-й увеличил отрыв «чёрно-белых». Точку во встрече поставил Фёдор Чалов на 90-й, забив первый гол в составе греческого клуба.

«Волос» занимает 12-е место (3 очка). ПАОК лидирует (13 баллов).

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Все комментарии
tu4wxrd3dnc6
tu4wxrd3dnc6
вчера в 21:14
Чалову только с Волосом доверяют поиграть?
sv_1969
sv_1969
вчера в 20:35
Ну что же , Федю с почином так сказать))
ssspartak
ssspartak
вчера в 20:12
Найдите видео как Чалов забил)) без юмора не обошлось
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 19:59
Значит Феде там не дают бить пенальти, или он на замену вышел?
Ironigor
Ironigor
вчера в 19:57
Ну наконец-то свершилось чудо !)
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 19:35
Чалов - Волосоуничтожитель....
drug01
drug01
вчера в 19:23
Фёдор Чалов молодец приятное начало...
Alex_67
Alex_67
вчера в 19:22
Забивать можно и в России.
Но, всё равно, молодец Фёдор...
sihafazatron
sihafazatron ответ Quilby (раскрыть)
вчера в 19:22
Можно порадоваться, а можно и пройти мимо) пусть каждый сам для себя выбирает))
Майкл59ru
Майкл59ru
вчера в 19:21
Сараю похоже очки вдвойне дают удерживая его в лидерах.
Quilby
Quilby ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 19:13
Нам то что от этого?
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 19:10
Миранчук, Сафонов, Головин, Чалов.... На этой неделе прям поперло у наших))
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