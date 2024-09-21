ПАОК крупно обыграл «Волос». Чалов забил первый гол в Греции

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вчера, 19:05

«Волос» потерпел поражение от ПАОКа в матче 5-го тура Суперлиги Греции (1:4).

На 3-й минуте хозяева поля могли выйти вперёд, но пенальти не реализовал Омри Алтман. На 24-й команда из Салоников повела — одиннадцатиметровый реализовал Штефан Шваб. Томас Мург на 54-й удвоил преимущество гостей. Хуниор Мендьета на 57-й сократил отставание хозяев поля в счёте. Тайсон на 60-й увеличил отрыв «чёрно-белых». Точку во встрече поставил Фёдор Чалов на 90-й, забив первый гол в составе греческого клуба.