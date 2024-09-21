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«Рубин» и ЦСКА сыграли вничью в матче РПЛ

вчера, 20:54
РубинЛоготип футбольный клуб Рубин (Казань)1 : 1Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

«Рубин» сыграл вничью с ЦСКА в матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги (1:1).

На 15-й минуте Рифат Жемалетдинов вывел московскую команду вперёд. Казанцы отыгрались на 55-й — гол забил Егор Тесленко.

«Рубин» занимает 8-е место (11 очков). ЦСКА идёт 6-м (14 баллов).

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Все комментарии
n9rgw63dnr9p
n9rgw63dnr9p
вчера в 23:17
Не деньги играют в футбол, у спартака второй бюджет и он постоянно то пятый, то десятый.
v8u5spyaexb7
v8u5spyaexb7
вчера в 23:14
Цска потерял за два тура пять очков и виноват в этом, конечно же Зенит.
112910415
112910415
вчера в 23:05
Ничья лучше, чем поражение
Просто пенсионер
Просто пенсионер ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 22:41
Не так давно при среднем составе , и не самых высоких зарплатах Лестер выиграл АПЛ. Это был прыжок выше головы. А вы дальше можете ненавидеть Зенит. Это прыжок в никуда.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 22:14
Он был лучше ДО начала чемпионата.
ermak6848
ermak6848
вчера в 22:11
Обе команды старались Ничья тоже Победа!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 22:08, ред.
Capral
Бюджет это состав и зарплаты. При среднем составе и не самых высоких зарплатах выше головы команда не прыгнет при любом тренер. Поэтому я еще весной говорил, что менять шило на мыло ( Федотова на Николича) это несерьезно. При том бюджете, что у ЦСКА, когда они живут с продаж ( сначала Чалова, теперь Давилу) едва ли какой либо тренер даст лучший результат. Мир материален.
А "безграничные возможности" Зенита все таки спасают к сожалению, уже 7 год подряд. Бюджет и состав на порядок выше всех.
ЦКВД
ЦКВД
вчера в 22:01, ред.
если честно то считаю что главным тренером нужно назначить меня) я понимаю что не скромно,но если нет,то тогда цска каюк).всем спасибо за внимание)))
ЦКВД
ЦКВД
вчера в 21:55
команде нужны свежие идеи свежие трансферы,не обезьян типо койта,я согласен гуирама возможно не плох,но койта это убогость, лично я хотел напа мощного, готов был на дзюбу даже,ну или комличенко,но что бы российский,времени на адаптацию нет
ЦКВД
ЦКВД ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 21:51
я уже писал брат. взяли просто копию федотова. он боится даже схему федотова поменять)
cska1948
cska1948 ответ ЦКВД (раскрыть)
вчера в 21:47
А я не понимаю, чем Николич лучше Федотова?
ЦКВД
ЦКВД ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 21:43
ты прав) а что делать?) это реальный вопрос
Capral
Capral ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 21:39
Да, пожалуй соглашусь. Но знаете, я не верю в понятия "неудобный соперник", плохая статистика, а больше верю в понятие- "бестолковый тренер".
ЦКВД
ЦКВД
вчера в 21:39
если честно после матча с зенитом складывается впечатление что из за финансов,цска отдает очки специально,получая за это гонорары.другого объяснения у меня нет. если бы это был один ну два матча можно было бы понять,но тут уже десяток с прошлым сезоном набирается, думаю кто то свой кошелек пополняет
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Capral (раскрыть)
вчера в 21:33
Ничего из ряда вон выходящего не случилось.....
За предыдущие 3 игры в Казани ЦСКА набрал 1 очко...
И сегодня за одну игру увёз столько же.....
ЦКВД
ЦКВД
вчера в 21:28
я считаю однозначно надо пробовать схему 4 2 3 1 где обляков будет играть свободного плэймейкера
particular
particular
вчера в 21:28
Невыразительная игра, отсутствие рвения и мотивации стали традиционной причиной недобора очков армейцами... Что Федотов, что Николич, - не в того коня корм...
ЦКВД
ЦКВД
вчера в 21:25
очевидно что нужна перестройка игры. все помнят как федотов однажды перешел в матче на 4 защитника игра сразу пошла и уничтожили соперника,это раз. обляков главный плэймейкер,игра идет и т д нет он ставит его в опорную зону и человек который должен создавать атаки вынужден играть опорником в отборе и тратить силы которые на атаку нужны
Capral
Capral
вчера в 21:24, ред.
Анатолий Кандауров.

Я Вас понимаю и как болельщику ЦСКА сочувствую, но вряд ли, можно валить всё только на бюджет. Если по большому счету, Вы не хуже меня понимаете и видите, что безраничные возможности Зенита, тоже не всегда спасают, что очень конкретно и точно показал прошлый сезон, да и не звестно, что будет в этом. Тренер- всему голова, а какой Николич тренер, думаю, Вам объяснять не нужно...
lotsman
lotsman
вчера в 21:21
Два разных тайма. Первый за ЦСКА, второй за Рубином. В итоге равная игра и ничья. Что и следовало ожидать.)
Quilby
Quilby
вчера в 21:17
Антифутбол какой-то был на поле, номинант на премию Самый скучный и отвратительный матч тура.
ЦКВД
ЦКВД
вчера в 21:14
хотел еще сказать! рахимов мужик дал в перерыве всем так пиз-ы,что они носились как будто им расстрел грозит! видимо цска такой тренер нужен,потому что цска во втором тайме играли как фраера
Пепс
Пепс
вчера в 21:12, ред.
Рахимов с каким то диким упорством начинает игру в 3-4-3 .. И опять перестраивает эту не рабочую Рубином схему после первого тайма. Хватит уже, чо непонятно, не умеют наши так играть .... состав не тот видать.... Второй тайм перестроил, выпустил игрока в центр и игру выровняли, как и с КС... Зачем эксперименты уже???? Рахимов, 2 последние игры, слабые первые таймы - твои тренерские косяки. Акинфей конечно потащил классно после удара головой в угол... Даку в штангу с добивания... Жаль . Хорошо что забили таки один. Новички вроде норм, поглядим еще....
j4dfjspfpj34
j4dfjspfpj34 ответ ЦКВД (раскрыть)
вчера в 21:12
Нужно болеть за своих, а не против чужих или опять Зенит виноват?
788mpsh4vjqc
788mpsh4vjqc
вчера в 21:09
Даже бюджетное шестое место с такой игрой высокое.
ЦКВД
ЦКВД
вчера в 21:09
нервы на пределе,я не понимаю почему николич не вынес опыта из ошибок федотова и делает ровно тоже самое не изменил ни состав ни расстановку ничего,зачем ты пришел сука? что бы что то свое внести,а этот тухлый цска мы и при федотове видели
isamsn
isamsn ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
вчера в 21:08
Обидно что им вообще ничего не нужно было в этой игре. Как договорняк)))
Чист
Чист
вчера в 21:08
тошнотворная игра после отмены гола -вродебы нормальный был -ЦСКА как то скис
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 21:07
Как всегда ЦСКА подвела реализация голевых моментов. Застарелая болезнь.
Второй тайм вообще пешком ходили. Жаль.
Anisovich
Anisovich
вчера в 21:07
Николич доведет цска до краха, еще не раз Федотова вспомните.
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