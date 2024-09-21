«Рубин» и ЦСКА сыграли вничью в матче РПЛ

«Рубин» сыграл вничью с ЦСКА в матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги (1:1).
На 15-й минуте Рифат Жемалетдинов вывел московскую команду вперёд. Казанцы отыгрались на 55-й — гол забил Егор Тесленко.
«Рубин» занимает 8-е место (11 очков). ЦСКА идёт 6-м (14 баллов).
А голы-то были забиты - детский сад да и только!
Что в одни, что в другие ворота - центр штрафной площади, практически на "точке", а УЙМА защитников ворон ловит...
Ничья, естественно, закономерна.
А голы-то были забиты - детский сад да и только!
Что в одни, что в другие ворота - центр штрафной площади, практически на "точке", а УЙМА защитников ворон ловит...
Ничья, естественно, закономерна.