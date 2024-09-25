Виейра — фаворит на пост главного тренера «Атланты», где играет Миранчук

Патрик Виейра стал основным кандидатом на должность главного тренера «Атланты Юнайтед».
Последним клубом бывшего полузащитника сборной Франции был «Страсбур», который он покинул в июле.
В команде МЛС выступает российский хавбек Алексей Миранчук.
Патрик Виейра стал основным кандидатом на должность главного тренера «Атланты Юнайтед».
Последним клубом бывшего полузащитника сборной Франции был «Страсбур», который он покинул в июле.
В команде МЛС выступает российский хавбек Алексей Миранчук.
Ну что же, не получилось в футболе, может быть получится в соккере. Авось и Алексей Миранчук на что-нибудь сгодится. Уровень МЛС невысокий, там может и заиграет. Лишь бы не болтал много.
Ну что же, не получилось в футболе, может быть получится в соккере. Авось и Алексей Миранчук на что-нибудь сгодится. Уровень МЛС невысокий, там может и заиграет. Лишь бы не болтал много.