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Виейра — фаворит на пост главного тренера «Атланты», где играет Миранчук

вчера, 10:24

Патрик Виейра стал основным кандидатом на должность главного тренера «Атланты Юнайтед».

Последним клубом бывшего полузащитника сборной Франции был «Страсбур», который он покинул в июле.

В команде МЛС выступает российский хавбек Алексей Миранчук.

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Все комментарии
Egorium19
Egorium19
вчера в 12:21, ред.
Вийера удачи в Америке.
hubtp3epgf6n
hubtp3epgf6n
вчера в 11:54
С Патрика получится хороший тренер
Alex_67
Alex_67
вчера в 11:31, ред.
Не сгодился Виейра в Европе...
Ну что же, не получилось в футболе, может быть получится в соккере. Авось и Алексей Миранчук на что-нибудь сгодится. Уровень МЛС невысокий, там может и заиграет. Лишь бы не болтал много.
shlomo
shlomo
вчера в 11:19
Хорошим был футболистом .... удачи на тренерской работе.
uy86qpqhs628
uy86qpqhs628
вчера в 10:51
Патрик Виейра — опытный и талантливый футболист и тренер, который может внести значительный вклад в развитие клуба «Атланта Юнайтед». Его опыт и знания в области футбола помогут команде достичь успеха.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 10:26
Это большая честь тренировать Миранчука!)
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