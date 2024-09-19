Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: тренерские слухиГермания. Бундеслига 2024/2025

Легенда «Реала» может возглавить «Байер», если Хаби Алонсо покинет клуб

вчера, 21:11

Хаби Алонсо может покинуть должность главного тренера «Байера» летом 2025 года, чтобы возглавить «Реал».

Если этой произойдёт, «фармацевты» рассмотрят вариант с приглашением легенды мадридского клуба Рауля Гонсалеса.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
СлухиСарри может возглавить «Милан»
Вчера, 19:49
СлухиТерзич может возглавить «Милан»
18 сентября
СлухиСтало известно, когда Фонсека может покинуть «Милан»
18 сентября
«Рома» согласовала контракт с новым главным тренером
18 сентября
Руководство «Ромы» выбрало нового главного тренера
18 сентября
СлухиСтало известно, кто может возглавить «Рому» после ухода Де Росси
18 сентября
Сортировать
Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 22:28
в сезоне 2023-24 Кастилья финишировала десятой в регулярном чемпионате
в 11 очков от зоны плей-офф.
38 матчей
13 побед
12 ничьих
13 поражений
44 забито
43 пропущено
13 сухих матчей
..
Статистика за четыре сезона с Кастильей с Раулем:
171 матч
70 побед
52 ничьи
49 поражений
259 забито
202 пропущено
47 сухих матчей
однако есть победа в молодежной Лиге чемпионов 2020.
из его Кастильи хорош был опорник плзк Антонио Бланко.
сейчас он игрок Алавеса.
в Реале из Кастильи никого нет.
зато продают и неплохо.
кроме Антонио Бланко, выгодно проданы Серхио Аррибаса и Рафу Марина.
sihafazatron
sihafazatron ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 22:19
И как там успехи? Я совсем не в курсе этих дел. Может уже кого-то из молодых ребят раскрыл?
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 22:18
с Байером ничего не связывает Рауля.
лучше бы помог Шальке вернуться в Бундеслигу 1.
клуб, который протянул руку и поддержал в самые трудные дни после того как Рауля вышвырнули из Реала.
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 22:05
несколько лет как гл.тренер реал кастилья.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 21:25
Рауль щас работает где-то? Что-то добился? Или просто из-за имени?
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 