Легенда «Реала» может возглавить «Байер», если Хаби Алонсо покинет клуб

Хаби Алонсо может покинуть должность главного тренера «Байера» летом 2025 года, чтобы возглавить «Реал».
Если этой произойдёт, «фармацевты» рассмотрят вариант с приглашением легенды мадридского клуба Рауля Гонсалеса.
Хаби Алонсо может покинуть должность главного тренера «Байера» летом 2025 года, чтобы возглавить «Реал».
Если этой произойдёт, «фармацевты» рассмотрят вариант с приглашением легенды мадридского клуба Рауля Гонсалеса.
в 11 очков от зоны плей-офф.
38 матчей
13 побед
12 ничьих
13 поражений
44 забито
43 пропущено
13 сухих матчей
..
Статистика за четыре сезона с Кастильей с Раулем:
171 матч
70 побед
52 ничьи
49 поражений
259 забито
202 пропущено
47 сухих матчей
однако есть победа в молодежной Лиге чемпионов 2020.
из его Кастильи хорош был опорник плзк Антонио Бланко.
сейчас он игрок Алавеса.
в Реале из Кастильи никого нет.
зато продают и неплохо.
кроме Антонио Бланко, выгодно проданы Серхио Аррибаса и Рафу Марина.
в 11 очков от зоны плей-офф.
38 матчей
13 побед
12 ничьих
13 поражений
44 забито
43 пропущено
13 сухих матчей
..
Статистика за четыре сезона с Кастильей с Раулем:
171 матч
70 побед
52 ничьи
49 поражений
259 забито
202 пропущено
47 сухих матчей
однако есть победа в молодежной Лиге чемпионов 2020.
из его Кастильи хорош был опорник плзк Антонио Бланко.
сейчас он игрок Алавеса.
в Реале из Кастильи никого нет.
зато продают и неплохо.
кроме Антонио Бланко, выгодно проданы Серхио Аррибаса и Рафу Марина.