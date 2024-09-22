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В сборной Германии рассказали, кто может заменить Нагельсманна

вчера, 14:02

Спортивный директор Немецкого футбольного союза Руди Фёллер заявил, что рассматривает Юргена Клоппа в качестве потенциального главного тренера сборной Германии.

Если Юлиан Нагельсманн в какой-то момент решит, что для него предпочтительнее снова тренировать топ-клуб Европы или Германии, то, конечно же, мы не пройдём мимо кандидатуры Юргена Клоппа.

Клопп долгое время проработал за пределами Германии. Разумеется, я высоко его оцениваю. Юрген Клопп сделал невероятную карьеру.

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Все комментарии
Rafael Benitez
Rafael Benitez ответ shlomo2 (раскрыть)
вчера в 19:06
Возможно тоже верно.
Capral
Capral
вчера в 14:46
Давно ведутся разговоры о возвращении Клоппа в сборную. Как по мне, то лучше чем сборная для Клоппа ничего нет в настоящее время. Во-первых, его здесь любят и ждут. А во-вторых, болелы готовы простить ему любую ошибку, о чем они неоднократно заявляли. Сборная- это не клуб, а после нескольких неудачных лет в клубном футболе, сборная для Клоппа- именно та отдушина, которая возможно вернет его к жизни... Тем более, сам Клопп, как-то, весьма доходчиво дал понять, что не против возглавить сборную своей страны.

Статья Р.Фёллера:"Völler denkt voraus: dieser Trainer ist der logische Nagelsmann-Erbe."
Rupertt
Rupertt
вчера в 14:37
Фёллер в какой-то мере прав, рассматривая Клоппа как потенциального тренера. Хотя Нагельсманн может предпочесть тренировать клуб, Клопп с его международным опытом и пониманием немецкого футбола станет отличным выбором. Его стиль игры и философия идеально соответствуют тому, что нужно для сборной, особенно в свете недавних неудач на международной арене.
shlomo2
shlomo2
вчера в 14:05
Клоппу лучше будет тренировать клуб чем сборную...
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