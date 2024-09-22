В сборной Германии рассказали, кто может заменить Нагельсманна

Спортивный директор Немецкого футбольного союза заявил, что рассматривает в качестве потенциального главного тренера сборной Германии.

Если Юлиан Нагельсманн в какой-то момент решит, что для него предпочтительнее снова тренировать топ-клуб Европы или Германии, то, конечно же, мы не пройдём мимо кандидатуры Юргена Клоппа.

Клопп долгое время проработал за пределами Германии. Разумеется, я высоко его оцениваю. Юрген Клопп сделал невероятную карьеру.