«Милан» сформировал список из 4-х кандидатов на замену Фонсеки

«Милан» может уволить главного тренера Паулу Фонсеку в случае поражения «Интеру» в дерби.
На его замену сформировали список из 4-х кандидатов. В него входят Томас Тухель, Эдин Терзич, Массимилиано Аллегри и Маурицио Сарри.
«Милан» может уволить главного тренера Паулу Фонсеку в случае поражения «Интеру» в дерби.
На его замену сформировали список из 4-х кандидатов. В него входят Томас Тухель, Эдин Терзич, Массимилиано Аллегри и Маурицио Сарри.
это что, троллинг боссов Милана?
это что, троллинг боссов Милана?