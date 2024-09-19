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«Милан» сформировал список из 4-х кандидатов на замену Фонсеки

вчера, 21:52
ИнтерЛоготип футбольный клуб Интер (Милан)-:-Логотип футбольный клуб МиланМилан22.09.2024 в 21:45 Не начался

«Милан» может уволить главного тренера Паулу Фонсеку в случае поражения «Интеру» в дерби.

На его замену сформировали список из 4-х кандидатов. В него входят Томас Тухель, ​Эдин Терзич, Массимилиано Аллегри и Маурицио Сарри.

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Все комментарии
Fantazista_555
Fantazista_555 ответ FreshMeat (раскрыть)
сегодня в 06:44
Узнай что значит это понятие.
FreshMeat
FreshMeat ответ Fantazista_555 (раскрыть)
сегодня в 01:57
манибола - денег? это шутка?
Fantazista_555
Fantazista_555 ответ FreshMeat (раскрыть)
вчера в 23:42
Во-первых, никто его не отдаст сейчас из Реала. И во-вторых Анчи бесполезен для манибола.
FreshMeat
FreshMeat
вчера в 23:12
Верните Анчелотти. Аллегри с Миланом ничего не показал.
Fantazista_555
Fantazista_555
вчера в 22:14
Думаю, реальные кандидаты Сарри и Алегри.
Fantazista_555
Fantazista_555 ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 22:13
Это хотя бы поставленная игра в обороне, которой у Милана нет.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 22:02
Фонсеку же только назначили вроде. Так пусть хоть поработает немного
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 22:01
только не Аллегри.
это что, троллинг боссов Милана?
drug01
drug01
вчера в 21:54
Лица все знакомые! Неужели они смогут поднять Милан???
Гость
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