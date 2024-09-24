«Шальке» хочет назначить главным тренером Рауля

«Шальке» недавно уволил главного тренера Карла Герертса и спортивного директора Марка Вильмотса из-за плохих результатов, включая последнее поражение от «Дармштадта» (3:5).
После 6 туров команда занимает 16-е место во второй Бундеслиге.
По информации источника, рулевой «Кастильи» Рауль входит в число фаворитов на аналогичную должность в клубе из Гельзенкирхена. Ранее испанца, который выступал за «горняков» c 2010 по 2012 год, уже неоднократно пытались убедить возглавить коллектив, однако безуспешно. Как отмечается, маловероятно, что специалист покинет вторую команду «Реала».
Среди кандидатов также бывший наставник «Дармштадта» Торстен Либеркнехт. Окончательное решение будет принято в ближайшие часы.
А если говорить об известных клубах Германии, то гдe сейчас, некогда грозный Гамбург, в котором, когда-то феерил К.Киган, где Кайзерслаутерн, который когдато громил Спартак Бескова? Ничего нет вечного...
А если говорить об известных клубах Германии, то гдe сейчас, некогда грозный Гамбург, в котором, когда-то феерил К.Киган, где Кайзерслаутерн, который когдато громил Спартак Бескова? Ничего нет вечного...