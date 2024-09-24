«Шальке» хочет назначить главным тренером Рауля

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вчера, 10:47

«Шальке» недавно уволил главного тренера и спортивного директора из-за плохих результатов, включая последнее поражение от «Дармштадта» (3:5).

После 6 туров команда занимает 16-е место во второй Бундеслиге.

По информации источника, рулевой «Кастильи» входит в число фаворитов на аналогичную должность в клубе из Гельзенкирхена. Ранее испанца, который выступал за «горняков» c 2010 по 2012 год, уже неоднократно пытались убедить возглавить коллектив, однако безуспешно. Как отмечается, маловероятно, что специалист покинет вторую команду «Реала».

Среди кандидатов также бывший наставник «Дармштадта» . Окончательное решение будет принято в ближайшие часы.