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ГлавнаяНовостиЗаграница: тренерские слухиГермания. Вторая Бундеслига 2024/2025

«Шальке» хочет назначить главным тренером Рауля

вчера, 10:47

«Шальке» недавно уволил главного тренера Карла Герертса и спортивного директора Марка Вильмотса из-за плохих результатов, включая последнее поражение от «Дармштадта» (3:5).

После 6 туров команда занимает 16-е место во второй Бундеслиге.

По информации источника, рулевой «Кастильи» Рауль входит в число фаворитов на аналогичную должность в клубе из Гельзенкирхена. Ранее испанца, который выступал за «горняков» c 2010 по 2012 год, уже неоднократно пытались убедить возглавить коллектив, однако безуспешно. Как отмечается, маловероятно, что специалист покинет вторую команду «Реала».

Среди кандидатов также бывший наставник «Дармштадта» Торстен Либеркнехт. Окончательное решение будет принято в ближайшие часы.

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Все комментарии
Altafini
Altafini ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 17:46
Гамбург сам виноват. Столько лет верили в тренеришку, который только 3 место во второй бундеслиге занимал. А потом с треском проигрывал стыки. А у динозавров, возможно, был лучший состав в лиге. Особенно Глатцеля жаль, этот нап должен в первой бундеслиге играть.
Capral
Capral ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 12:37
"И это очень грустно, приходится признать", как пелось, в любимом советском киножурнале "Хочу, всё, знать".)))
sv_1969
sv_1969 ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 12:14
Может Рауль растормошит их))
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 12:03, ред.
Кобальтовые совсем плохи. Нескоро они вернутся в Бундеслигу 1...как Гамбург и Кайзерслаутен
92jt8d8rys7p
92jt8d8rys7p
вчера в 11:37
хороший вызов, надо пробовать
96dk4q6sc9qu
96dk4q6sc9qu
вчера в 11:19
Без газпромовских денежек этот клуб обычная посредственность.
Capral
Capral ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 11:14
Точно!!! Супер!!!)))
Варвар7
Варвар7
вчера в 11:13
У Рауля в системе Реала и так не плохие перспективы...
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 11:13
пора, брат, пора! Туда, где за тучей белеет гора, Туда, где синеют морские края...
sihafazatron
sihafazatron ответ Capral (раскрыть)
вчера в 11:11
Да раньше в дерби с Дортмундом всегда было жарко)))
Capral
Capral ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 11:11
Пора, брат, пора. Как в песне пелось...)))
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 11:07
Пора поднимать Шальке!!
Capral
Capral ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 10:58
В былые годы, Шальке собирал самую большую аудиторию. На домашних матчах были переполненные стадионы. И была у команды одна бабуля, в очках, всегда с мужем приходили и неистово болели за Шальке, да так, что однажды, бабка так увлеклась, что упала на человека сидевшего ниже...

А если говорить об известных клубах Германии, то гдe сейчас, некогда грозный Гамбург, в котором, когда-то феерил К.Киган, где Кайзерслаутерн, который когдато громил Спартак Бескова? Ничего нет вечного...
shlomo
shlomo
вчера в 10:50
Все печально в Шальке.... а когда то была сильная команда...
Alex_67
Alex_67
вчера в 10:48
А Рауль согласится на это?
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