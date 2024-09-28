Гвардиола рассказал о незаменимости Родри

Главный тренер «Манчестер Сити» рассказал о незаменимой роли полузащитника в команде:

Родри незаменим, потому что он обладает теми качествами, которые трудно найти, и не только в «Манчестер Сити», но и по всему миру. Если вы говорите, что у нас есть деньги, чтобы купить такого игрока, как Родри, то таких игроков нет на рынке.