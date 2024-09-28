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Гвардиола рассказал о незаменимости Родри

вчера, 14:21

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола рассказал о незаменимой роли полузащитника ​Родри в команде:

Родри незаменим, потому что он обладает теми качествами, которые трудно найти, и не только в «Манчестер Сити», но и по всему миру. Если вы говорите, что у нас есть деньги, чтобы купить такого игрока, как Родри, то таких игроков нет на рынке.

Из-за тяжелой травмы Родри выбыл из строя на несколько месяцев.

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Все комментарии
Quilby
Quilby
вчера в 18:30
Незаменимых игроков нет.
Маг_тм
Маг_тм
вчера в 16:16
По мне так не Родри сделал Сити сильнее, а наоборот, потому-что Гвардиола сделал его центральной фигурой своей философии, надо просто найти хорошего игрока за лямов 70-80, и вставить его, конечно понадобится время, но уверен, через год или 2, он будет таким же как Родри.
hd6g5n5uw6qz
hd6g5n5uw6qz
вчера в 16:15
Ужасно скучная игра, где одна команда просто не играла в футбол.
33zk492vb25b
33zk492vb25b
вчера в 15:37
Тренеру всегда виднее !!!
sv_1969
sv_1969 ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 15:10
Думаю Пеп лукавит немного и найдёт выход
Alex_67
Alex_67
вчера в 14:35
Это всё просто слова...
Для Гвардиолы Родри лишь один из винтиков в сложном механизме, при помощи которого Пеп реализует свои непомерные амбиции. Ему наплевать на здоровье игрока. Для тренера его травма лишь усложняет решение главной задачи.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 14:31
Значит надо воспитать такого игрока. Много талантливых ребятишек по всему миру... Нужно тщательно спланированная работа и денег.
Вещий
Вещий
вчера в 14:27
Жаль что все так получилось....такого нет но заменять нужно кем то.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 14:23
Такого как Родри щас нет... Огромная потеря
4adpes5h5k3m
4adpes5h5k3m
вчера в 14:23
Это и так всем понятно, что Родри заменить некем
Гость
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