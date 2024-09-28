Гвардиола рассказал о незаменимости Родри

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола рассказал о незаменимой роли полузащитника Родри в команде:
Родри незаменим, потому что он обладает теми качествами, которые трудно найти, и не только в «Манчестер Сити», но и по всему миру. Если вы говорите, что у нас есть деньги, чтобы купить такого игрока, как Родри, то таких игроков нет на рынке.
Из-за тяжелой травмы Родри выбыл из строя на несколько месяцев.
Для Гвардиолы Родри лишь один из винтиков в сложном механизме, при помощи которого Пеп реализует свои непомерные амбиции. Ему наплевать на здоровье игрока. Для тренера его травма лишь усложняет решение главной задачи.
Для Гвардиолы Родри лишь один из винтиков в сложном механизме, при помощи которого Пеп реализует свои непомерные амбиции. Ему наплевать на здоровье игрока. Для тренера его травма лишь усложняет решение главной задачи.