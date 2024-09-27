Брат Гарначо ответил на критику в адрес тен Хага

Роберто Гарначо, брат нападающего «Манчестер Юнайтед» , после матча команды с «Твенте» в Лиге Европы (1:1) высказался о критике в адрес главного тренера «дьяволов» .

Вы все обвиняете тен Хага, но 11 игроков МЮ не смогли победить в домашнем матче, не думаю, что виноват тренер.

Мы контролировали игру, но не смогли забить более одного гола, пропустили из-за индивидуальных ошибок, что тут поделаешь?

Если бы в прошлой игре мы вели 2:0 к перерыву и победили (нападающие виноваты, поскольку не реализовали моменты), то все бы говорили, что тен Хаг идеален.