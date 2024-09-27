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Брат Гарначо ответил на критику в адрес тен Хага

вчера, 13:26

Роберто Гарначо, брат нападающего «Манчестер Юнайтед» Алехандро Гарначо, после матча команды с «Твенте» в Лиге Европы (1:1) высказался о критике в адрес главного тренера «дьяволов» Эрика тен Хага.

Вы все обвиняете тен Хага, но 11 игроков МЮ не смогли победить в домашнем матче, не думаю, что виноват тренер.

Мы контролировали игру, но не смогли забить более одного гола, пропустили из-за индивидуальных ошибок, что тут поделаешь?

Если бы в прошлой игре мы вели 2:0 к перерыву и победили (нападающие виноваты, поскольку не реализовали моменты), то все бы говорили, что тен Хаг идеален.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 03:53
Сосед племянника троюродного брата шурина Гарначо говорит Тен Хаг вообще не виновен......
Rafael Benitez
Rafael Benitez
вчера в 17:33
А сам Гарначо сказать это не может, потому что он с этим не согласен ) Видимо Тен Хаг начал убеждать всех и вся, а делом показать не может. Печально.

"то все бы говорили, что тен Хаг идеален"

Выиграть у Твенте и еще говорить что он идеален? Он ведь не у Реала выиграл бы и не две встречи.
Как же все таки их заклинило на голландце.
И кто это все? Наверное максимум манкуниацы, другим даже интересно не было.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 16:34
После одной победы ни один не глор не скажет, что Тен Хаг идеален. Тен Хаг - дно.
Его уровень, это чемп Голландии.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 14:28
Что скажет мама Антони?
Alex_67
Alex_67
вчера в 14:25
А при чём тут брат Гарначо?
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