Брат Гарначо ответил на критику в адрес тен Хага

Роберто Гарначо, брат нападающего «Манчестер Юнайтед» Алехандро Гарначо, после матча команды с «Твенте» в Лиге Европы (1:1) высказался о критике в адрес главного тренера «дьяволов» Эрика тен Хага.
Вы все обвиняете тен Хага, но 11 игроков МЮ не смогли победить в домашнем матче, не думаю, что виноват тренер.
Мы контролировали игру, но не смогли забить более одного гола, пропустили из-за индивидуальных ошибок, что тут поделаешь?
Если бы в прошлой игре мы вели 2:0 к перерыву и победили (нападающие виноваты, поскольку не реализовали моменты), то все бы говорили, что тен Хаг идеален.
"то все бы говорили, что тен Хаг идеален"
Выиграть у Твенте и еще говорить что он идеален? Он ведь не у Реала выиграл бы и не две встречи.
Как же все таки их заклинило на голландце.
И кто это все? Наверное максимум манкуниацы, другим даже интересно не было.
"то все бы говорили, что тен Хаг идеален"
Выиграть у Твенте и еще говорить что он идеален? Он ведь не у Реала выиграл бы и не две встречи.
Как же все таки их заклинило на голландце.
И кто это все? Наверное максимум манкуниацы, другим даже интересно не было.
Его уровень, это чемп Голландии.
Его уровень, это чемп Голландии.