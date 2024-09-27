Моуриньо: «Я сплю в клубе, чтобы не тратить время впустую»

Главный тренер «Фенербахче» объяснил «эффект Моуриньо», а также рассказал о том, сколько времени в день он работает.

Я выигрывал трофеи в каждом клубе, в котором был, только не в «Тоттенхэме», потому что я ушёл из клуба за два дня до финала Кубка. Так что «эффект Моуриньо», который я создал в каждом клубе, заключался в том, чтобы выигрывать трофеи.

Журналисты влияют на то, как думают болельщики, и на то, как ведётся бизнес. Может быть, вам нужно измениться, вы слишком много работаете. Я не знаю, сколько часов вы работаете, но я работаю не менее 12 часов в день.

Я сплю в клубе, чтобы не тратить время впустую. Стамбул — прекрасный город, но я приехал сюда не в отпуск, я приехал работать. Все в клубе так делают, у нас хорошая рабочая обстановка.