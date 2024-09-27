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Моуриньо: «Я сплю в клубе, чтобы не тратить время впустую»

вчера, 19:49

Главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуриньо объяснил «эффект Моуриньо», а также рассказал о том, сколько времени в день он работает.

Я выигрывал трофеи в каждом клубе, в котором был, только не в «Тоттенхэме», потому что я ушёл из клуба за два дня до финала Кубка. Так что «эффект Моуриньо», который я создал в каждом клубе, заключался в том, чтобы выигрывать трофеи.

Журналисты влияют на то, как думают болельщики, и на то, как ведётся бизнес. Может быть, вам нужно измениться, вы слишком много работаете. Я не знаю, сколько часов вы работаете, но я работаю не менее 12 часов в день.

Я сплю в клубе, чтобы не тратить время впустую. Стамбул — прекрасный город, но я приехал сюда не в отпуск, я приехал работать. Все в клубе так делают, у нас хорошая рабочая обстановка.

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Все комментарии
vk3x4qt4v6fu
vk3x4qt4v6fu
сегодня в 00:30
Жаль, что если все это пойдет прахом.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 22:49
Моуриньо "Я сплю в клубе....ем в туалете...пью из лужи...остальные 12 часов работаю...."

Ну не тратишь ты время ....копишь...а зачем???
Если тебе 7-й десяток....жить то когда??
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 21:42
Что ли не предоставили хорошее жилье.
Egorium19
Egorium19
вчера в 20:14
За всякий тяжелый труд воздастся.
Alex_67
Alex_67
вчера в 20:14
Опять Обыкновенный начал истории о себе рассказывать.
Варвар7
Варвар7
вчера в 20:11
Не зря сказано , что "Стамбул - город контрастов" - даже "Особенный" спит в клубе...)
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 20:09
Удачи, порви всех
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