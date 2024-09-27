Сесар Навас: «Семак мог бы стать великим тренером в Европе»

Бывший защитник «Рубина» поделился мнением о шансах главного тренера «Зенита» продолжить карьеру в Европе.

Готов ли Семак к европейской карьере и будет ли он востребован в Испании? Да, конечно. Сергей полностью готов тренировать в Европе после стольких лет опыта и успехов в «Зените». Я думаю, он мог бы стать великим тренером в Европе. В Испании единственная проблема, которую я вижу для Семака, – это то, что там очень много подготовленных и хороших тренеров и мало свободных мест. Также много иностранных специалистов высокого уровня. Тренерам сложно найти работу.