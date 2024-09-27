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Сесар Навас: «Семак мог бы стать великим тренером в Европе»

вчера, 11:25

Бывший защитник «Рубина» Сесар Навас поделился мнением о шансах главного тренера «Зенита» Сергея Семака продолжить карьеру в Европе.

Готов ли Семак к европейской карьере и будет ли он востребован в Испании? Да, конечно. Сергей полностью готов тренировать в Европе после стольких лет опыта и успехов в «Зените». Я думаю, он мог бы стать великим тренером в Европе. В Испании единственная проблема, которую я вижу для Семака, – это то, что там очень много подготовленных и хороших тренеров и мало свободных мест. Также много иностранных специалистов высокого уровня. Тренерам сложно найти работу.

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Все комментарии
nubom
nubom ответ Хиромант (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 21:56
... Остров доктора Моро...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 20:00
Не надо сравнивать несравненное....
Это РПЛ....тут особая Нарния...и законы опыта...знаний и умений тут не работают...
Видели мы европейских Манчини-Эмери и прочих...им лет 5-7 надо чтоб понять что за спорт здесь футболом зовётся.....
Так и Семаку.......зачем ему европы...???...
У него хорошая работа....от добра добра не ищут....
Брулин
Брулин
вчера в 15:24
Тут надо уточнить, с Газпромом или без? С Газпромом и без, это абсолютно разные команды. Без газпрома и хороший тренер не поможет. Разве что Йозе Марину назначить.
Кэп 11
Кэп 11
вчера в 15:14
🤣🤣🤣
112910415
112910415
вчера в 14:37
Ну нельзя же упустить такой шанс!
aj86s7q2a6sp
aj86s7q2a6sp
вчера в 14:15
Пока Семак великий тренер в России и равных ему нет.
Давронбек Алиматов
Давронбек Алиматов
вчера в 13:22
Поедет туда -его ждет участь Слуцкого и Карпина Нужно предложить команду типа Сочи Вот там должен показать свое тренерское мастерство
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 12:41
Да…ведь в еврокубках Зенит Семака «круто» играл всегда 😁
youtomee
youtomee
вчера в 12:26
ага...а Дзюба мог бы стать великим нападающим в европе, но что-то не срослось.
Alex_67
Alex_67
вчера в 12:16
Семак, в Европе? Да он собственной тени боится. Никто не предложит ему зарплату такую, как в Зените. А Зенит он сейчас вполне устраивает. Так что, не тема это для разговора. Кстати, а с чего Навас решил высказаться. Не иначе как заказ получил...
adekvat
adekvat
вчера в 12:13
Сити, ПСЖ, Реал может быть там игроков таких берут что тренер не особо нужен, а больше все.
mh2cu5gq7ey9
mh2cu5gq7ey9
вчера в 12:03
Возможно, бы и смог, но ему и в Зените неплохо.
Capral
Capral
вчера в 11:59
Когда дед Петерджела просился в Зенит на работу и всячески исходился комплиментами в адрес Семака я мог понять, но, этому то, зачем, или он тоже безработный?

Ну и конечно, знатно, чувак Семака под....нул, когда сказал, что то только одна проблема для Богданыча в Испании- хороших тренеров много. Другими словами- Семак отличный тренер, но пусть сидит у себя в Зените, пока терпят...

Вобщем, всё как всегда- начали за здравие, ну и дальше, по тексту...
Аксинья
Аксинья
вчера в 11:59
Судя по результатам выступления в Еврокубках "Зенита" напрашивается вывод что в Испании Семак успешно сможет тренировать только "Реал" или "Барсу"...с любыми другими клубами он может не потянуть...
nubom
nubom
вчера в 11:47
Вот так: Россия уже не Европа...
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